Robert Maaskant vindt het een mooie keuze dat Erik ten Hag de nieuwe technisch directeur wordt bij FC Twente vanaf volgend seizoen. De Tukker werd dinsdagavond gepresenteerd bij de Nieuwjaarsreceptie van de club. De analist van Sportnieuws.nl ziet het wel een succes worden. "Het is natuurlijk ook gewoon zijn cluppie."

Na een imposante trainerscarrière is het voor Erik ten Hag tijd om een andere functie te gaan bekleden; en wel die van technisch directeur. Hij doet dat bij 'zijn' FC Twente. Een opvallende keuze. Want dat hij niet meer als trainer maar als technisch directeur gaat fungeren, is een behoorlijke stap weet Maaskant. "Toch vind ik het niet onlogisch, al helemaal niet vanuit het oogpunt van FC Twente. Maar ook voor Ten Hag moet het fijn zijn bij zijn club terug te keren."

Plezier terugvinden in bekende omgeving

Hij weet zeker dat de binding met de club een grote rol speelt bij de keuze van de Tukker. "Het is in Duitsland natuurlijk niet goed gegaan en in Engeland kreeg hij ook de deksel op de neus, dat zal zeker wel plezier hebben weggenomen."

Dat plezier moet Ten Hag in een vertrouwde omgeving terug gaan vinden. "Op dit moment is dat heel belangrijk. Dat hij bij Twente terecht kan in die functie is daarin zeker wat waard. Voor geld hoeft hij het niet te doen, daarbij krijgt hij nu ook tijd om echt iets op te bouwen.

Van trainer naar technisch directeur

Ten Hag kende een mooie trainerscarrière voor deze stap bij onder meer Go Ahead Eagles, FC Utrecht, Ajax, Manchester United en Bayer Leverkusen. Nu gaat hij bij de club waar hij als voetballer geliefd was werken. "Voor Twente is het ook een goede zaak. Ten Hag heeft een groot netwerk en hij kan de hectiek van de functie aan, denk ik. Het technisch directeurschap past wel bij hem, al zal hij moeten aanpassen. Hij zal nu ineens werken op de achtergrond. Ook zal hij trainers moeten aanstellen, die lat zal hij ongelofelijk hoog leggen."

Toch is het een opvallende keuze; een 55-jarige trainer die nu al het trainerschap verruilt voor een andere functie. "Ik weet niet hoelang hij nagedacht heeft of hij wel van het veld af wil", bedenkt Maaskant. "Het is echt een heel andere functie. Voor hetzelfde geldt gaat het net als bij Ron Jans, die nam in het verleden ook zo'n functie aan en wist niet hoe snel hij terug moest komen."

Stauts van Ten Hag

Ten Hag is inderdaad niet de enige trainer die ooit eens zo'n uitstapje maakte. Peter Bosz was ook al eens technisch directeur bij Feyenoord en Jans is ook een voorbeeld. Maaskant zelf was in zijn carrière ook eens technisch directeur, bij Almere City. "Maar dat was wel anders, ik had daarvoor al dubbelfuncties gehad." Iedereen keerde uiteindelijk weer terug in het trainersvak.

Het laat maar zien; deze keuze hoeft geen invloed te hebben op de verdere eventuele trainerscarrière van Ten Hag. "Er is hem vast wat beloofd, er zullen afspraken gemaakt zijn", denkt Maaskant. "Het is zíjn club en dat is de aantrekkingskracht. Als het niet lukt, dan kan hij met zijn status prima terugkeren in de trainerij", besluit Maaskant.

