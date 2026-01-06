FC Twente verraste dinsdag met de komst van Erik ten Hag. Niet als trainer, maar als technisch directeur. Hij begint vanaf de zomer in zijn nieuwe functie en loopt vanaf 1 februari al mee met zijn nieuwe club. Dat betekent niet dat Ten Hag nooit meer als coach aan de slag gaat.

In een uitgebreid interview met FC Twente vertelde Ten Hag over zijn plannen bij de club én zijn eventuele ideeën voor daarna. Hij sluit het naar eigen zeggen niet uit dat hij met 'trainerspensioen' is.

"De lat ligt wel heel erg hoog", zegt Ten Hag op de site van zijn nieuwe club. "Ik heb veel dingen kunnen bereiken en om nóg hogere doelen te bereiken, moet een club aan heel hoge voorwaarden voldoen, wil ik erover na gaan denken." De 55-jarige oud-voetballer was als coach werkzaam bij onder andere FC Utrecht, Ajax, Manchester United en Bayer Leverkusen.

Zijn grootste successen beleefde hij bij Ajax. Hij werd driemaal landskampioen met de club, won tweemaal de beker én bereikte de halve finale van de Champions League. Bij Manchester United won hij twee verschillende nationale bekers.

Begrip van collegatrainer

Sportnieuws.nl-analist Robert Maaskant begrijpt de keuze van zijn collegatrainer wel. Hij denkt dat Ten Hag bij FC Twente het plezier wil terugvinden. "Op dit moment is dat heel belangrijk. Dat hij bij Twente terecht kan in die functie is daarin zeker wat waard. Voor geld hoeft hij het niet te doen, daarbij krijgt hij nu ook tijd om echt iets op te bouwen."

Maaskant is wel benieuwd of de functie echt wat voor Ten Hag is. "Het is echt een heel andere functie. Voor hetzelfde geldt gaat het net als bij Ron Jans, die nam in het verleden ook zo'n functie aan en wist niet hoe snel hij terug moest komen."

