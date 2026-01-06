De aanstelling van Erik ten Hag als technisch directeur van FC Twente kan volgens Gertjan Verbeek een schot in de roos zijn. De ervaren voetbalman kent de club, het vak en alle lagen binnen een organisatie. Tegelijkertijd plaatst Verbeek tegen Sportnieuws.nl een duidelijke kanttekening: Ten Hag moet voorkomen dat hij te dicht op het trainersvak blijft zitten, zoals in het verleden bij Ajax gebeurde.

Verbeek vindt het een logische keuze van FC Twente. "Dit is een héél goede zaak. Hij kan een mooi CV overleggen met meerdere topclubs. Ik snap goed dat ze bij hem zijn uitgekomen. Ten Hag is gepokt en gemazeld als hoofdtrainer, maar heeft daarnaast alle geledingen bij FC Twente al doorlopen", doelt Verbeek op andere functies die hij bij de Enschedeërs had. Na het beëindigen van zijn spelersloopbaan werd Ten Hag namelijk hoofd jeugdopleiding en jeugdtrainer. Vervolgens werd hij assistent-trainer van de hoofdmacht. "Hij kent de streek, de club en de achterban."

'Klaar met de hectiek'

Hoewel de keuze voor velen onverwacht kwam, zag Verbeek hem al wel aankomen. Na zijn vertrek bij Manchester United bijna anderhalf jaar geleden en het snelle ontslag na slechts honderd dagen bij Bayer Leverkusen afgelopen zomer, lijkt het nu tijd voor rust. "Ik denk dat hij het ook wel gehad heeft met alle hectiek van de afgelopen jaren. Ik kan me goed voorstellen dat hij het fijn vindt om in een andere positie bij het voetbal betrokken te blijven."

Ten Hag brengt bovendien de nodige ervaring mee vanuit eerdere bestuurlijke rollen. Niet alleen bij FC Utrecht, maar ook bij internationale topclubs was hij nauw betrokken bij het spelersbeleid. Die achtergrond kan van grote waarde zijn voor de ambitieuze club uit Enschede. "Hij heeft bij topclubs als Bayern München, Manchester United en Ajax in de keuken kunnen kijken en die kennis kan hij nu gaan toepassen bij Twente. Het is een club met héél veel potentie, maar als hij ze écht structureel Europees voetbal kan laten spelen met zijn visie, dan zet hij wel écht wat neer."

Einde van trainerschap bereikt?

Verbeek vraagt zich af of Ten Hag ooit nog terugkeert als veldtrainer. "Ron Jans heeft het bij FC Groningen eens geprobeerd, maar toen keerde hij ook terug als trainer. Ik denk dat Ten Hag nu vooral ook gaat kijken: is dit voor mij de stip op de horizon en wil ik dit tot in de lengte van dagen gaan doen? Ik ga niet zeggen dat Ten Hag nooit meer terugkeert als trainer, maar hij laat een mooi huis bouwen in Twente en is wel van plan om hier in de toekomst te blijven."

Valkuil voor oud-trainer Erik ten Hag

Een belangrijke valkuil ligt volgens Verbeek in de verleiding om zich inhoudelijk met het elftal te bemoeien. "Je moet als TD vooral niet gaan denken als een trainer. Hij moet zich niet gaan bemoeien met de dagelijkse gang van zaken van het eerste elftal, want hij zal de lange termijn moeten bewaken. Erik zou het zelf ook heel erg vervelend vinden als een TD hem constant op de vingers zat te kijken."

Hij verwijst daarbij naar eerdere situaties bij Ajax, waar invloedrijke figuren te dicht op de technische staf zaten. "Bij Ajax hebben we het ooit gezien met Johan Cruijff, die naast Leo Beenhakker ging zitten. En later natuurlijk ook met Louis van Gaal. Zij bemoeiden zich te veel met de dagelijkse taken op het trainingsveld, maar dat is simpelweg niet het takenpakket van een TD. Ik vind het interessant om te gaan volgen", besluit Verbeek.

