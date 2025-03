Dit is de scheidsrechter bij PSV - Ajax: toparbiter floot ook vorige ontmoeting tussen de titelkandidaten

De scheidsrechter voor dé kraker van dit Eredivisie-seizoen is bekend: Serdar Gözübüyük heeft de leiding over PSV - Ajax, komende zondag om 14.30 uur in Eindhoven. De arbiter krijgt daarmee flink ogen op zich gericht, want er staat nogal wat op het spel.

Ajax is momenteel de koploper van de Eredivisie met zes punten voorsprong op PSV. Mocht de thuisploeg winnen, wordt het gat verkleind naar slechts drie punten en nog zeven wedstrijden voor de boeg. Bij een zege voor de bezoekers lijkt de kampioen van 2024/2025 wel bekend: Ajax staat dan negen punten voor.

Een nederlaag zou PSV niet alleen in de titelstrijd slecht uitkomen, maar ook in het gevecht om de tweede plaats. Feyenoord zou in theorie op vijf punten kunnen komen en de Rotterdammers hebben ook nog eens een wedstrijd in te halen. Op 11 mei moeten de Eindhovenaren naar Rotterdam. Twee weken eerder gaat PSV ook nog op bezoek bij FC Twente.

Scheidsrechter PSV - Ajax

De scheidsrechter bij PSV - Ajax is Gözübüyük. Het wordt voor hem niet zijn eerste topper van het seizoen, want hij was eerder al de arbiter bij de vorige ontmoeting tussen beide teams (3-2 winst Ajax) en floot ook PSV - Feyenoord (3-0). Gözübüyük floot dit seizoen al vijf keer eerder een wedstrijd van de Eindhovenaren, maar alleen het duel tegen Feyenoord werd gewonnen door de ploeg van Bosz.

Ook bij Ajax was de scheidsrechter dit seizoen goed voor wisselende resultaten. In de competitie wonnen de Amsterdammers onder zijn leiding van PSV en Almere City (1-0 winst), maar tegen FC Utrecht werd er gelijkgespeeld. Gözübüyük was ook de scheidsrechter tijdens de 2-0 nederlaag van de Amsterdammers tegen AZ in de KNVB Beker.

Dennis Higler

De aanstelling van de scheidsrechter voor De Topper was in dit geval extra interessant, omdat de arbiter bij Ajax - AZ onder vuur kwam te liggen. Dennis Higler had een paar opvallende beslissingen, waaruit de kritische vraag rolde waarom hij die wedstrijd überhaupt mocht fluiten. De KNVB heeft voor PSV - Ajax dus besloten om een schidsrechter te kiezen met veel ervaring in Nederlandse topwedstrijden.

