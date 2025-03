Scheidsrechter Bas Nijhuis spreekt Dennis Higler tegen over soap rond tweede gele kaart bij Ajax - AZ

Wat was dat allemaal voor gerommel door scheidsrechter Dennis Higler bij Ajax tegen AZ? De fluiter gaf ten onrechte een tweede gele kaart aan AZ-speler Alexandre Penetra, die dus van het veld moest. Collega-scheids Bas Nijhuis besprak het moment in Vandaag Inside.

Higler maakte vrij snel nadat hij de prent trok duidelijk dat hij een fout had gemaakt. Maar, zo voegde hij toe: "Ik kan het niet meer ongedaan maken". Dat zei AZ-aanvoerder Jordy Clasie meteen na de wedstrijd ook al.

Bas Nijhuis

Nijhuis is duidelijk over situatie en weerspreekt die uitleg: "Je kunt een gele kaart wél ongedaan maken. Stel je assistent komt op de lijn, de vierde official, en die zegt: 'Dit heb je echt niet goed gezien'".

Voordat Nijhuis zijn verheldering ook echt helder had verteld, brak presentator Wilfred Genee in. "Die kan het ook nog doen!", riep hij uit. "Jeetjemina zeg!" Waarop Nijhuis zei: "Dan kun je nog terug." Genee wist niet wat hij hoorde: "Wat een stel heikneuters bij elkaar." Nijhuis voegde toe: "Dan moet je het wel zien."

Ajax

Derksen deed ook een duit in het zakje: "Hij heeft zijn excuus aangeboden, maar daar heeft AZ niets aan. We helpen allemaal Ajax aan het kampioenschap. PSV, de keeper van AZ, de scheidsrechters."

Genee verpakte het onderbuikgevoel van een groep supporters van de Ajax-tegenstanders in een vraag aan de rest van de tafel: "Zijn dat de instructies van de KNVB vanuit Zeist?" Dat vatte Nijhuis sportief op. Hij grapte: "Elke maandagmorgen worden we weer gebeld van... Nee, natuurlijk niet."

Woede-aanval

Ook kwam de woede van Ajax-assistent Sànchez Mateos ter sprake. AZ was behoorlijk fel in duels en maakte slimme overtredingen op Ajax. Op een gegeven moment kwam die onvrede tot uiting bij de Ajax-bank. Mateos ging tekeer tegen de vierde man en kreeg geel. Dat maakte zijn boosheid nog erger, en hij deed het nog een keer dunnetjes over. Dat betekende nog een gele kaart, dus rood. Higler kreeg een striemend fluitconcert bij het rustsignaal.

René van der Gijp wilde de beelden tonen en kon er hartelijk om lachen. "Kijk hem dat bloknootje gooien. Dat vind ik zo goed. Kijk, daar gaat hij. Hopsakee. Wat is dit goed, zeg."

