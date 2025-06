Ex-topvoetballer Ronald de Boer hekelt Quincy Promes: 'Die advocaten zijn toch niet helemaal krankjorum?'

Quincy Promes is bezig met een charme-offensief en zou zelfs weer terug naar Nederland willen, ondanks dat er hier een celstraf van 7,5 jaar wacht op de voormalig voetballer van Ajax. Aan tafel bij De Oranjezomer snappen experts er helemaal niks van.

Promes heeft twee nieuwe advocaten in de arm genomen en die hebben duidelijk op hem ingepraat. De voetballer zit alweer een tijdje in Dubai, waar hij in alle vrijheid van zijn leven kan genieten. Hij voetbalt daar zelfs weer op hoog niveau. Jarenlang bleef hij uit handen van de Nederlandse justitie nadat hij veroordeeld was voor drugshandel en het neersteken van zijn neef. Maar nu zou hij, op zijn eigen voorwaarden, weer terug naar Nederland willen. "Die advocaten zullen toch niet helemaal krankjorum zijn?", sprak ex-topvoetballer Ronald de Boer bij de talkshow De Oranjezomer maandagavond.

'Hier heb ik niks op te zeggen'

Eigenlijk kreeg Hans Kraay jr. de kijkersvraag wat hij vond van de 'nieuwe' Promes. Die zou in vrijheid in Nederland zijn hoger beroep willen afwachten tegen de straf. Maar de voetbalanalist van ESPN durfde zich niet aan het 'te precaire' onderwerp te wagen. "Johnny, ik wil op alles antwoord geven, maar hier heb ik niks op te zeggen", richtte hij zich verontschuldigend naar presentator Johnny de Mol. Maar voetbalpresentatrice Noa Vahle deed dat wél.

"Het is toch te naïef gedacht van hem? Het is heel duidelijk dat die twee nieuwe advocaten er op hameren om mee te werken in het hoger beroep. Dus hij vraagt eigenlijk om een tweede kans, terwijl hij zijn straf niet heeft uitgezeten. En hij wil het liefst meewerken en vrijblijven. Maar ook dat hij zijn voetbalcarrière weer op wil pakken. Alsof er een club in Nederland aan mee gaat werken."

'Sympathie lukt niet'

De Boer hoopt dat de advocaten een beter plan hebben dan dat. Kraay jr. krijgt de vraag waarom hij er niks van durft te zeggen. "Ken jij hem goed ofzo?", vraagt Olcay Gulsen. "Ik vind dit wel een hele complexe zaak", legt hij uit. "Ik vind het best wel opzienbarend." Daarna haakt Vahle weer in. "Sympathie lukt niet. Wel knap dat Boulevard hem überhaupt voor de camera heeft gekregen, maar hij heeft niks gezegd in een interview van een half uur. Hij zegt in principe niks."