Dit is de bevallen vrouw van Ajacied Davy Klaassen: criminoloog, haarstylist én TikTok-ster Laura Benschop

Laura Klaassen-Benschop is de vrouw van Ajacied Davy Klaassen en heeft ook zelf al heel wat bereikt in haar leven. Ze reisde de wereld rond om te studeren en aan haar modellencarrière te werken. Met haar 'perfecte' haar en sprookjesachtige bruiloft maakt ze jaloersmakende content op TikTok. Toch kende het leven van Benschop de afgelopen tijd veel onzekerheid.

Laura en Davy kennen elkaar al meer dan vijftien jaar. Ze zaten op dezelfde middelbare school. In die tijd hadden ze "een korte fling", zo vertelde Benschop ooit aan Linda Meiden. Van echte liefde was toen nog geen sprake. Pas jaren later kregen de twee een relatie.

Prachtige bruiloft

Inmiddels zijn ze acht jaar samen en is het koppel zelfs getrouwd. Begin juni vond de bruiloft plaats, met een prachtig weekend in Toscane. Klaassen voetbalde afgelopen seizoen nog in Italië bij Internazionale. In Milaan won de middenvelder de Italiaanse Supercup en kroonde hij zich tot kampioen van Italië.

Benschop deelde de aanloop naar de bruiloft met haar volgers op Instagram en TikTok. Van het aanzoek tot haar vrijgezellenfeest en de geweldige dag zelf. Klaassen vroeg haar in juni 2023 ten huwelijk. Op een prachtige locatie in Vancouver. Een plek die Benschop wel bekend is. Ze studeerde daar namelijk een tijd.

Wereldreiziger

Na de middelbare school woonde Benschop op verschillende plekken in de wereld. Ze vertrok voor een paar maanden naar Kaapstad om te werken aan haar modellencarrière. En ze woonde dus een tijd in Vancouver om te studeren. Inmiddels is ze afgestudeerd criminoloog.

Haarstylist

Tegenwoordig is de woonplaats van Laura afhankelijk van de voetbalclub van Davy. Daarom liet Benschop zich omscholen tot haarstylist. "Het is handig dat ik dit beroep overal ter wereld kan uitvoeren", aldus de 31-jarige. Bovendien vind ze het leuk om creatief bezig te zijn. "Mijn haar is het uitgangspunt van elke look", vertelde Benschop aan Vogue.

Laura staat dan misschien nog wel meer bekend om haar haar, dan om haar man. Miljoenen mensen willen op TikTok van de stylist leren hoe ze net zo'n perfecte coupe krijgen. Ze laat daarom ook vaak in een video zien hoe ze dat voor elkaar krijgt.

Misschien heeft ze ook haar man daarmee geïnspireerd. Ook Klaassen besloot werk te maken van zijn haar. Het kapsel van de Ajacied is dan ook drastisch verandert sinds zijn vorige periode in Amsterdam. Waar Davy vertrok zonder al te veel haren is hij inmiddels teruggekeerd met een volle bos.

Onzekerheid

Het is 'jaloersmakend' hoe 'perfect' het leven van Benschop is. Dat zien we althans vaak in de reacties van haar volgers op haar TikTok-video's. Toch kent Laura ook veel onzekerheid vanwege de carrière van haar man. Daar spreekt ze zich ook over uit op het platform. Het was voor de transfervrije Klaassen afgelopen zomer lang onduidelijk bij welke club hij zijn carrière zou gaan vervolgen.

Ook de toekomst van Laura was dus lang onzeker. Ze wachtte in spanning af in Amsterdam, waar Davy al meetrainde bij Ajax om fit te blijven. Het was een grote opluchting toen bekend werd dat de 31-jarige middenvelder daar een contract kon tekenen. Ze blijven voorlopig 'thuis' in Amsterdam, waar zowel Laura als Davy zich helemaal op zijn plek voelt.

Eerste baby

Daar volgde er direct goed nieuws voor Benschop en Klaassen. Zij was namelijk in verwachting, maakte het stel bekend op Instagram. Ze werden overladen met felicitaties en complimentjes door andere voetballers en BN'ers in de reacties. In maart 2025 werd bekend dat het koppel een dochter had gekregen.