Trotse Davy Klaassen heeft geluk als kersverse vader: 'Als het zo door mag gaan...'

Davy Klaassen is vader geworden. De middenvelder van Ajax ontbrak afgelopen zondag nog tegen PEC Zwolle vanwege de bevalling van zijn vriendin Laura Benschop. Woensdag schoof hij alweer aan op de persconferentie voor het volgende duel en daar onthulde hij het grote nieuws.

De 32-jarige Klaassen is voor het eerst vader geworden. "Zondag is ze geboren", vertelt hij met een lach op zijn gezicht. Zonder de gelegenheidsaanvoerder won Ajax met 1-0 in Zwolle. "Een goede reden om er niet bij te zijn. Ze was al geboren daarvoor. Dus ik heb ook nog een stukje kunnen kijken. Ik was blij, wat de uitslag was geworden. Maar dit maakte het de perfecte dag."

"Ze heet Cruz", antwoordt Klaassen desgevraagd. "Met mijn vrouw gaat het ook goed, dus ik ben blij om hier te zitten." Een van de journalisten op de persconferentie valt het op dat hij een beetje witjes ziet, maar daar reageert Klaassen met een lach op. "Ik heb heerlijk geslapen. Ik zei eerder vandaag al: als het zo door mag gaan, ben ik heel gelukkig", doelend op de kleine Cruz, die lekker doorslaapt in de nacht.

Waarom Ajax tóch keeper Matheus in heeft kunnen schrijven voor de Europa League Francesco Farioli gaf zondag na afloop van PEC Zwolle (1-0) aan dat Ajax goede hoop heeft om Matheus in te schrijven voor de Europa League. Een blik op de regels van de UEFA leert dat dat inderdaad kan, op één voorwaarde. Inmiddels bevestigt Ajax dat het is gelukt.

Terug van schorsing

Klaassen ontbrak in het heenduel tegen Eintracht Frankfurt wegens een schorsing. In de tussenronde tegen Union Sint-Gillis kreeg hij een rode kaart na een handsbal. Met de veelscorende middenvelder terug in de ploeg hoopt Ajax de 2-1 achterstand om te draaien op bezoek in Duitsland.

Trainer Francesco Farioli zei op de persconferentie dat er een mogelijkheid bestaat dat Don-Angelo Konadu in de spits staat tegen Ajax. Brian Brobbey viel zondag uit tegen PEC, maar is wel fit genoeg om met de selectie mee te reizen naar Duitsland. Waarschijnlijk gaat hij ook spelen in Frankfurt.

