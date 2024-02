'Dit is een grap, de PSV'ers lachen zich kapot', strafschop tegen Dortmund zorgt voor ongeloof in Duitsland

De penalty die PSV in de tweede helft van het Champions League-duel met Borussia Dortmund kreeg, zal de gemoederen nog wel even bezighouden.

Bij een 0-1 stand in Eindhoven in de tweede helft dook Malik Tilmann over de benen van Mats Hummels. De Duitse verdediger raakte de bal, maar arbiter Srdjan Jovanovic wees naar de stip. Uiteraard werden de beelden gecontroleerd door de VAR en de ervaren Hummels liet duidelijk blijken alle vertrouwen in een goede afloop te hebben.

De VAR zag echter geen reden tot ingrijpen en dus kreeg PSV tot ongeloof van de spelers van Borussia Dortmund een strafschop. Luuk de Jong schoot gedecideerd de 1-1 binnen. Dat bleek ook de eindstand.

In de Duitse media heerst ongeloof. Boulevardblad Bild heeft een over 'een grap' en herkende de emotie bij Hummels. "Hij begrijpt de wereld niet meer." Tijdschrift Kicker noemt het 'een zeer discutabele beslissing'. Beide media geven wel aan dat de gelijkmaker gezien het wedstrijdbeeld terecht was.

Ongeloof in Duitsland over de gegeven strafschop. © Bild

Mats Hummels woedend

Hummels was na de wedstrijd woedend, zo bleek uit zijn teksten bij Amazon Prime: "Dit was nul procent een overtreding. Ik glijd naar binnen, ik speel duidelijk eerst de bal en raak hem dan een klein beetje. Dit hoort gewoon bij voetbal en is nul procent een overtreding."

Volgens Hummels vonden de PSV'ers dat ook: “Tilmann lachte zich kapot op het veld. Bakayoko lachte zich kapot, ze grijnsden allemaal minutenlang naar me. Ik begrijp de scheidsrechters op dit moment niet. We zijn echt op de verkeerde weg. Het lijkt of ze slechter zijn geworden door de VAR."

Twitter waits for it. Twitter gets it. What a joke of a penalty against us. Again! I cannot believe there can be decisions like today or against Chelsea or PSG with the VAR. — Mats Hummels (@matshummels) February 20, 2024

Bild vroeg de Duitse oud-scheidsrechter Thorsten Kinhöfer naar zijn mening: “Voor mij is de strafschop absoluut gerechtvaardigd. Hummels raakt de bal minimaal, maar raakt de tegenstander veel meer."

"Ik had niet het idee dat het een penalty was”, aldus PSV-middenvelder Joey Veerman bij RTL. "Aan de reactie van Mats Hummels te zien leek het erop dat het op de bal was. Laat ik maar niks zeggen over de VAR, maar voor ons is dit heel lekker. De VAR is in het leven geroepen om juiste beslissingen te nemen en dat vergeten ze nog wel om te doen.”

Verslaggever bedenkt zich

"Laten we maar gewoon zeggen dat het een penalty was", lachte Rafael van der Vaart na afloop bij Ziggo. "Nee, dat vond ik niet", reageerde Youri Mulder. "Hij schaaft hem een beetje", vond Van der Vaart. "Maar dit is geen penalty."

Rik Elfrik, PSV-verslaggever van het Eindhovens Dagblad, had in eerste instantie alle begrip voor de beslissing van de arbitrage. "Hij kan hem geven", stelde hij op X. Later bedacht Elfrink zich: "Het is erg makkelijk gegeven, ik ga morgen naar Hans Anders."