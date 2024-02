PSV vergeet zichzelf te belonen in de Champions League, maar leeft nog tegen Dortmund na duikelpartij

PSV is in eigen huis blijven steken op een 1-1-gelijkspel tegen Dortmund in de achtste finale Champions League. De thuisploeg kreeg legio kansen, maar was slordig in de afronding. Donyell Malen schoot Dortmund op voorsprong, maar een benutte penalty van Luuk de Jong bracht de Eindhovenaren op gelijke hoogte. Over drie weken is de return in Dortmund.

PSV stond een belangrijke wedstrijd te wachten tegen Dortmund. Niet alleen voor de club maar ook voor het Nederlands voetbal in Europa was deze ontmoeting van belang. De wedstrijd begon wat aftastend maar ontpopte zich al gauw tot een heerlijke heen-en-weer-wedstrijd. De eerste kansen waren daar voor PSV via Hirving Lozano; hij werd in de zesde minuut gelanceerd, maar ging voor eigen succes en zag zijn schot geblokt worden.

Grote kansen

Daarna volgde een reeks grote kansen over en weer. Malik Tillman creëerde er een door Ian Maatsen onder druk te zetten en de bal af te pakken. In de vrije doortocht naar het goal wilde hij de bal afleggen op Luuk de Jong maar deed dat niet goed. In de tegenstoot werd Malen vrijgespeeld en hij testte Benítez. Daarna was het wéér Tillman die een grote kans kreeg, De Jong legde de bal op randje zestien voor hem klaar, maar de Amerikaan schoot onrustig voorlangs.

Doelpunt Malen

In de fase daarna werd Dortmund wat sterker en de Duitsers drongen PSV meermaals terug tot op de eigen helft. Tillman leed onnodig balverlies op de middencirkel waarna Dortmund een kans kreeg via Malen. Met een kapbeweging creëerde hij ruimte tegenover Dest en loste een schot, via Dest én de lat ging die langs Benítez. De oud-PSV'er excuseerde zich tegenover het publiek, maar zette Dortmund wel op een 1-0-voorsprong. In de fase daarna waren er volop kansen voor PSV uit vrije trappen maar Tillman en Bakayoko waren nog niet scherp, zo was de ruststand 0-1.

Super Luuk

Na rust ging PSV door waar het gebleven was; kansen creëren. In de 55e minuut wierp dat dan eindelijk zijn vruchten af, met behulp van de scheids. Bakayoko speelde Tillman aan in de zestien, na een zwakke aanname wilde Mats Hummels ingrijpen, maar raakte na de bal ook de Amerikaan licht. De scheids wees naar de stip, tot ongeloof van alles wat Duits is. Luuk de Jong mocht aanleggen en miste niet. PSV op gelijke hoogte en De Jong is topscorer van PSV in de Champions League.

Slordigheden

Na de goal bleven de kansen komen voor PSV, maar de Eindhovenaren waren ietwat slordig met het balbezit. Bij uitbraken via Dest en Tillman heerste besluiteloosheid waardoor de bal te lang aan de voet werd gehouden. Dit leidde tot slechte inspeelpasses of makkelijk inleveren, waardoor echt grote kansen voor PSV uitbleven in de fase na de goal. Een kwartier voor tijd testte Bakayoko de tweede doelman voor Dortmund nog eens, maar schoot recht in zijn handen.

Uitgangspositie

PSV is vergeten zichzelf een goede uitgangspositie te gunnen voor de return in Dortmund. Er waren kansen zat om te winnen van Dortmund, maar slordigheden zorgden ervoor dat PSV bleef steken op 1-1. In Dortmund zal er scherper gespeeld moeten worden om de kansen ook daadwerkelijk af te maken. Gelukkig scoorde De Jong de penalty waardoor PSV in ieder geval met een gelijkspel aan de return start.