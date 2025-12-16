Louis van Gaal en Truus Opmeer geloofden vroeger allebei in God, totdat het noodlot in hun gezinnen toesloeg. Nu geloven ze al jaren in elkaar en wonen ze al dertig jaar samen. Dit is Truus, die inmiddels al bijna twintig jaar door het leven gaat als Truus van Gaal, de vrouw van de Nederlandse toptrainer die deze week opdook op televisie.

Truus, geboren in 1954, groeide op in een gelukkig gezin. Maar na een avondje televisiekijken, veranderde haar leven compleet. Haar moeder kreeg 's nachts een hersenbloeding en overleed vijftien maanden later, zonder ooit nog een woord met dochter Truus te kunnen wisselen. Omdat ze van dichtbij meemaakte hoe iemand kon lijden, verloor ze toen haar geloof in God. En op dat vlak kon ze later ongelofelijk goed begrijpen hoe Louis zich voelde.

i Truus van Gaal, de vrouw van toptrainer Louis van Gaal. ©Getty Images

Eerste vrouw Fernanda overleden

Louis verloor op zijn beurt het geloof in een hogere macht toen hij zijn eerste vrouw Fernanda verloor. Zij kreeg de diagnose alvleesklierkanker en leverkanker. Twee maanden later was de moeder van zijn twee dochters overleden. Truus was ruim een jaar later de eerste vrouw met wie hij het weer aandurfde en de rest is geschiedenis, zo wordt dan gezegd. Truus en Louis werden onafscheidelijk, maar Truus wist ook - en wilde dat ook niet - dat ze niet de moeder van Renate en Brenda zou worden. Dat zijn de dochters van Van Gaal.

Niet de moeder van dochters Van Gaal

Dat voelde ze aan, omdat haar stiefmoeder Nel hetzelfde zei tegen haar. De vader van Truus hertrouwde met Nel en samen waren ze nog lang gelukkig. "Nel zei altijd dat ze blij was dat het zo goed klikte tussen ons, maar dat ze mijn vriendin wilde zijn. Niet mijn moeder. Ik had maar één moeder en die moet je in ere houden, ook als ze er niet meer is. Precies hetzelfde heb ik later tegen de dochters van Louis gezegd. Renate was even oud als ik toen zij haar moeder verloor", vertelde Truus in een eerder interview met het Belgische blad Humo.

1994

Truus en Louis leerden elkaar kennen in 1994, het jaar waarin Louis z'n eerste vrouw Fernanda Obbes overleed. Louis was 18 jaar oud toen hij de 16-jarige Fernanda leerde kennen op een dansavond. Op 4 juli 1973 trouwden ze en kregen ze twee kinderen. Dolgelukkig was Louis met Fernanda. Maar in het najaar van 1993 kwam 'de grootste klap in het bestaan van Louis', zoals vrienden die periode van haar ziekte omschrijven.

i Truus en Louis van Gaal bij de première van de documentaire Louis over het leven van de voetbaltrainer. ©Getty Images

Eerste man van Truus ging vreemd

Louis en Truus leken elkaars pad vervolgens helemaal niet te kruisen. Truus (toen 39) werkte als 'hoofd evenementen' bij bedrijven als ING en Nationale Nederlanden. Ook had ze een verleden bij verzekeraar RVS. Zij was op haar beurt weer jarenlang getrouwd met Gerard. Hij bleek na twaalf jaar huwelijk al jaren een verhouding te hebben met Truus d'r tennispartner Ingrid. "Dat vond ik achteraf nog het ergste: dat iedereen ervan wist, behalve ik. Ik voelde me zó dom. De volgende ochtend heb ik hem eruit gezet", weet Truus nog.

Tip van Dick Advocaat

Dat Truus en Louis elkaar in 1994 leerden kennen, berustte op puur toeval. Truus zocht een spreker die tijdens het WK van 1994 in de Verenigde Staten een praatje wilde houden voor de gasten van haar werkgever Nationale Nederlanden. Ze had daarvoor Dick Advocaat geregeld, maar hij was ineens niet meer beschikbaar omdat hij bondscoach van het Nederlands elftal werd. Advocaat tipte Van Gaal, maar daar had Truus helemáál geen zin in.

i Truus en Louis van Gaal moedigen de hockeyers aan op de Olympische Spelen in Parijs 2024. ©Getty Images

'Louis was nog echt in de rouw'

"Toen Louis nog trainer van Ajax was, ergerde ik me kapot als hij werd geïnterviewd. Zelfs als zijn elftal dik had gewonnen, had hij altijd iets te zeuren. Wát een eikel, dacht ik toen telkens." Maar van haar bazen moest ze Van Gaal strikken als spreker. De vonk sprong niet op het WK, maar later over. "Louis was nog echt in de rouw, omdat zijn vrouw vijf maanden eerder was overleden."

Eerste zoen

Pas na het WK, toen Truus ter afsluiting een restaurant mocht uitzoeken om te gaan eten, was het raak. "Op de parkeerplaats van De Bokkedoorns (een restaurant in Overveen, red.) kreeg ik mijn eerste zoen, maar pas een paar weken later belde hij weer: ‘Ik denk veel aan je, hoor'."

i De trouwfoto van Louis en Truus van Gaal in 2008 in Albufeira. ©ANP

Samenwonen, trouwen en Portugal

Louis en Truus kregen een relatie en gingen op 22 december 1995 samenwonen. Trouwen gebeurde pas in 2008. Kinderen kregen ze niet meer samen, ook omdat Truus geen kinderwens had. Ze trouwden in Albufeira, de Portugese badplaats. Portugal is nog steeds het land waar ze het grootste gedeelte van het jaar wonen. Al hadden ze ook een appartement in de Nederlandse badplaats Noordwijk, maar dat hebben de Van Gaals voor dikke winst verkocht.

Kanker bij Louis van Gaal

Het warme weer is ook goed voor de lichamen van de zeventigers. Bij Louis werd eind 2020 een agressieve vorm van prostaatkanker geconstateerd. Die ziekte had hij ook tijdens zijn laatste klus als voetbaltrainer: toen hij voor het laatst bondscoach was van het Nederlands elftal op het WK voetbal van 2022. Van Gaal was pas na het WK echt openhartig over zijn ziekte en in de documentaire Louis vertelde hij er ronduit over.

Genieten

Ze staan er beiden zo in dat ze zo lang mogelijk met elkaar willen genieten. Vooral in de afgelopen jaren, waarin Louis ziek was. "Wat heb ik aan dat geld, als hij er niet meer is? Ik wil hem niet missen. Louis is heel nuchter, hij vindt dat hij een mooi leven heeft gehad. Maar ik lig er ’s nachts wakker van als de controles in het ziekenhuis er weer aan komen. Hij lacht mijn zorgen het liefst weg."