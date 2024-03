Dit is waarom er in betaald voetbal na zonsondergang drink- en eetpauzes zijn

De KNVB heeft woensdag laten weten dat ook dit seizoen rekening zal worden gehouden met spelers die meedoen aan de ramadan. Tijdens avondwedstrijden in de Eredivisie, de Keuken Kampioen Divisie en de Vrouwen Eredivisie is het toegestaan om een pauze te nemen om te eten en drinken.

De ramadan gaat op 10 maart van start. Dit seizoen zullen in die periode dezelfde regels gelden als vorig jaar. Tijdens avondwedstrijden waarin minstens één speler of (assistent-)scheidsrechter op het veld staat die aan het vasten is, last de scheidsrechter bij het eerste dode spelmoment na het ondergaan van de zon een pauze in om te eten en drinken. Daarna wordt de wedstrijd zo snel mogelijk weer hervat, meldt de KNVB.

De scheidsrechters worden van tevoren door de betrokken clubs op de hoogte gesteld of er voetballers zijn die aan de ramadan meedoen. In overleg wordt dan bepaald of er een pauze ingelast moet worden en hoe laat dat dan moet gebeuren.

Amateurvoetbal

De regels gelden niet alleen voor betaald voetbal, maar ook voor de amateurs en futsal. Dit omdat zij ook vaak wedstrijden in de avond spelen.