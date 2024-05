Dit moet de nieuwe rol van John van 't Schip worden bij Ajax: 'Goed gesprek gehad met Alex Kroes'

John van 't Schip wilde dit seizoen instappen bij een zwalkend Ajax, om de Amsterdammers als interim-trainer nog naar de vijfde plek in de Eredivisie te leiden. Volgend seizoen krijgt hij een andere rol bij Ajax.

Toen Van 't Schip instapte als vervanger van Maurice Steijn, werd hem al duidelijk gemaakt dat hij alleen het seizoen zou afmaken als hoofdtrainer. Na het seizoen zou er gezocht worden naar een nieuwe trainer en voor Van 't Schip werd er dan een andere functie gezocht.

Vorige week was Van 't Schip nog een beetje sceptisch over zijn voortbestaan bij Ajax en zei hij dat er nog geen gesprekken waren gevoerd over zijn nieuwe rol. Een week later is er veel veranderd: Van 't Schip heeft met technisch directeur Alex Kroes gepraat en er is een plan voor ogen.

De nieuwe rol van Van 't Schip

De interim-trainer wordt na dit seizoen de selectiesamensteller. Dat houdt in dat hij zijn mening geeft over gescoute spelers, samen met de nieuwe hoofdtrainer en Kroes. Ook over huidige spelers en talenten uit de jeugdopleiding mag Van 't Schip zijn oordeel geven.

"Ik heb een goed gesprek gehad met Alex", zei Van 't Schip na de laatste competitiewedstrijd, tegen Vitesse (2-2), tegen het Algemeen Dagblad. Hij gaat er nu weer vanuit langer in Amsterdam werkzaam te blijven: "Daar gaan we uitkomen en dan begin ik in een andere rol. Maar dat wordt allemaal nog bekendgemaakt. Dat is nu nog te vroeg."