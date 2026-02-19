PSV is hard op weg naar een historisch Eredivisie-seizoen. De ploeg van trainer Peter Bosz jaagt op de vroegste landstitel ooit in de VriendenLoterij Eredivisie. Ze hebben echter wel een flinke tegenvaller moeten verwerken met de nederlaag tegen FC Volendam, waardoor het record plots in gevaar komt. Sportnieuws.nl geeft een overzicht wanneer PSV daadwerkelijk kampioen kan worden.
Kijkend naar de verliespunten is Feyenoord de naaste belager van PSV. De voorsprong bedraagt weliswaar veertien punten, maar toch liep PSV tegen een smetje aan. Aanvankelijk konden de Eindhovenaren op 4 april tegen FC Utrecht al kampioen worden, maar door de nederlaag tegen Volendam is dat scenario van de baan. Het zorgt ervoor dat de titel een week later kan worden veiliggesteld, waardoor een recordkampioenschap op dit moment buiten bereik is.
Kampioenswedstrijd PSV
PSV komt in die speelronde op zaterdag 11 april in Het Kasteel tegen Sparta Rotterdam in actie. Alleen, door het aanhoudende puntenverlies van de concurrentie is het zelfs niet uitgesloten dat de Eindhovenaren al vóór dat duel niet meer ingehaald kunnen worden. In dat scenario kan de titel al een week eerder worden veiliggesteld, in eigen huis tegen FC Utrecht.
Vroegste kampioenschap ooit
Niet alleen het kampioenschap ligt binnen handbereik, ook een plaats in de geschiedenisboeken is in zicht. PSV heeft het record voor de vroegste landstitel op datum al in bezit en kan dat record mogelijk aanscherpen. In 1978 stelde PSV de titel veilig op 8 april na een 3-1 overwinning op FC Twente. Geen enkele club was ooit eerder kampioen in de Eredivisie.
Naast de titelstrijd lonkt er voor PSV nog een bijzondere prestatie. Het record voor het vroegst behaalde kampioenschap op basis van speelrondes is nog altijd in handen van AZ. De club uit Alkmaar stelde in 1981 de landstitel al veilig in speelronde 28, een unicum in de Eredivisiegeschiedenis dat tot op heden overeind is gebleven.
Vroegste Eredivisie-kampioenen:
Club
Datum
Speelronde
PSV
8 april 1978
Speelronde 31
PSV
9 april 2006
Speelronde 32
Ajax
11 april 1998
Speelronde 29
PSV
15 april 2018
Speelronde 31
PSV
18 april 2015
Speelronde 31
AZ
19 april 2009
Speelronde 31
Alles over VriendenLoterij Eredivisie
Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.