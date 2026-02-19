VOETBAL
Dit zijn de kampioensscenario’s voor PSV: vroegste landstitel ooit niet meer zeker

Aron Kattenpoel Oude Heerink • 11:26, 19-02-2026 / Laatste Update: 11:28, 19-02-2026
Mauro Junior, Joey Veerman en Ismael Saibari vieren de zege op Feyenoord. ©Getty Images.

PSV is hard op weg naar een historisch Eredivisie-seizoen. De ploeg van trainer Peter Bosz jaagt op de vroegste landstitel ooit in de VriendenLoterij Eredivisie. Ze hebben echter wel een flinke tegenvaller moeten verwerken met de nederlaag tegen FC Volendam, waardoor het record plots in gevaar komt. Sportnieuws.nl geeft een overzicht wanneer PSV daadwerkelijk kampioen kan worden.

Kijkend naar de verliespunten is Feyenoord de naaste belager van PSV. De voorsprong bedraagt weliswaar veertien punten, maar toch liep PSV tegen een smetje aan. Aanvankelijk konden de Eindhovenaren op 4 april tegen FC Utrecht al kampioen worden, maar door de nederlaag tegen Volendam is dat scenario van de baan. Het zorgt ervoor dat de titel een week later kan worden veiliggesteld, waardoor een recordkampioenschap op dit moment buiten bereik is.

Kampioenswedstrijd PSV

PSV komt in die speelronde op zaterdag 11 april in Het Kasteel tegen Sparta Rotterdam in actie. Alleen, door het aanhoudende puntenverlies van de concurrentie is het zelfs niet uitgesloten dat de Eindhovenaren al vóór dat duel niet meer ingehaald kunnen worden. In dat scenario kan de titel al een week eerder worden veiliggesteld, in eigen huis tegen FC Utrecht.

Vroegste kampioenschap ooit

Niet alleen het kampioenschap ligt binnen handbereik, ook een plaats in de geschiedenisboeken is in zicht. PSV heeft het record voor de vroegste landstitel op datum al in bezit en kan dat record mogelijk aanscherpen. In 1978 stelde PSV de titel veilig op 8 april na een 3-1 overwinning op FC Twente. Geen enkele club was ooit eerder kampioen in de Eredivisie.

Naast de titelstrijd lonkt er voor PSV nog een bijzondere prestatie. Het record voor het vroegst behaalde kampioenschap op basis van speelrondes is nog altijd in handen van AZ. De club uit Alkmaar stelde in 1981 de landstitel al veilig in speelronde 28, een unicum in de Eredivisiegeschiedenis dat tot op heden overeind is gebleven.

Vroegste Eredivisie-kampioenen:

Club

Datum

Speelronde

PSV

8 april 1978

Speelronde 31

PSV

9 april 2006

Speelronde 32

Ajax

11 april 1998

Speelronde 29

PSV

15 april 2018

Speelronde 31

PSV

18 april 2015

Speelronde 31

AZ

19 april 2009

Speelronde 31

