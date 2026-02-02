De vlag kan uit bij PSV: Peter Bosz tekent bij in Eindhoven. Een geweldige opsteker voor de club die geweldig presteert onder de beste trainer van Nederland. Het is Bosz gegund en daarbij is het ook een beloning voor zijn geweldige prestaties. Maar met de twee extra jaar bij PSV neemt hij een gok die hem later misschien nog nachtrust gaat kosten.

PSV moet zich de gelukkigste club van de wereld prijzen met deze uitkomst. Zij weten dat ze in ieder geval tot de zomer van 2028 de beste trainer van Nederland tot hun beschikking hebben. De KNVB zal iets minder blij zijn. Zij kunnen weer een kandidaat van de lijst strepen mocht Ronald Koeman tóch niet doorgaan bij de KNVB. Gezien de tijd dat Koeman al met Oranje bezig is en zijn twijfels over het voortzetten van zijn vak als bondscoach, is dat een flinke aderlating.

Bosz zet veel op het spel

Het stond eigenlijk in de sterren geschreven: Peter Bosz die de volgende bondscoach wordt en zijn manier van spelen gaat etaleren met het Nederlands elftal. Zelden heeft er een trainer zó dichtbij de kern van het aanvallende, aantrekkelijke Nederlandse voetbal gestaan als Bosz dat doet. Dat werd tegen Bayern München zelfs fataal. Zo diep zit die filosofie in zijn spel verweven dat er geen concessies worden gemaakt.

Met PSV heeft Bosz nog genoeg uitdagingen, wat een langer verblijf logisch maakt. Maar Bosz zet met zijn verlenging ook veel op het spel. Na dit jaar zou hij als de absolute held weggaan bij PSV. Hij zou de man zijn die drie keer op rij kampioen was geworden en PSV op een indrukwekkende staat achterliet. Om zelf zijn laatste droom in vervulling te laten gaan: bondscoach worden en daarmee succesvol zijn. Het is haast een romantisch verhaal.

Rumoer van vorig seizoen

In de aanstaande twee jaar kan veel gebeuren wat zijn status bij PSV én dus zijn afscheid van het clubvoetbal kan bevlekken. Ook Bosz zal nog weleens terugdenken aan de periode van vorig seizoen, waarin PSV in een vrije val belandde. Drie weken lang ging het over de positie van Bosz en of die nog wel houdbaar was. Het kan snel verkeren in het voetballandschap, ondanks wat je in het verleden hebt gepresteerd. Bosz moet opnieuw bouwen met PSV en het is nooit een garantie dat dit in één keer goed gaat. Ook al is dat hem van harte gegund.

Nou zal Bosz vast en zeker garanties hebben gekregen van PSV, de onderhandelingen duurden niet voor niets heel lang. Er zal een duidelijk beeld zijn hoe hij wil gaan bouwen en wat PSV daarin kan bieden, maar het zou zo'n ontzettende smet zijn als Bosz ergens in de aankomende twee jaar door de achterdeur de club moet verlaten waar hij zoveel heeft opgebouwd. Dat had dit jaar door de voordeur kunnen gaan, op weg naar zijn Last Dance.

Drama voor de KNVB

Daarover gesproken; die zet hij ook op de tocht met de keuze voor PSV. Het felbegeerde bondscoachschap, het hoogste ambt voor trainers, ligt nu niet meer in handbereik voor Bosz. En dat is ook de KNVB aan te rekenen. Wat de keuze van de KNVB ook wordt, de eerste kans om weer bondscoach te worden is in 2028, als na het WK een nieuwe, jonge bondscoach aan het roer komt.

En dan is het nog maar de vraag of er ergens een stationnetje is waar Bosz op die trein kan stappen. Het zou het mooiste huwelijk zijn geweest dat nooit heeft plaatsgevonden. Voor een trainer die zoveel heeft bereikt in de afgelopen jaren zou dat zomaar een scenario kunnen zijn waarvan hij later 's nachts wakker wordt. "Wat als ik toch..."