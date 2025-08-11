Dean Henderson, doelman van Crystal Palace, pakte zondag een cruciale rol in de finale van de Community Shield. Met zijn ploeg won hij de penaltyserie en sleepte hij de prijs binnen. Achteraf deelt Henderson nu dat hij een hulpmiddel had tijdens de strafschoppen.

Tijdens de eerste negentig minuten van de wedstrijd kwam er geen winnaar in het duel tussen bekerwinnaar Crystal Palace en kampioen Liverpool. Na goals van Jean-Philippe Mateta, Ismaïla Sarr, Hugo Ekitike en Jeremie Frimpong werd het 2-2, waardoor de wedstrijd gelijk naar penalty's ging.

In die serie was Henderson de grote held. De doelman zorgde er mede voor dat Mohamed Salah, Alexis MacAllister en Harvey Elliott hun strafschop niet tegen de touwen kregen. Aan de kant van Crystal Palace misten ook Eberechi Eze en ex-Ajacied Borne Sosa, maar na tien strafschoppen was dat voldoende voor het binnenhalen van de eerste prijs van dit seizoen voor de Londense club.

Hulpmiddel

Na de wedstrijd liet Henderson zien dat hij een opvallend hulpmiddel had. Op een bidon stond exact geschreven waar de spelers van Liverpool hun strafschop zouden schieten. Zo zag hij al van tevoren dat Elliott en Salah de penalty rechts zouden schieten en dat MacAllister zijn penalty naar links zou mikken. Het zorgde ervoor dat Henderson de strafschoppen van Elliott en MacAllister wist te keren.

Dean Hendersons bottle gave to a fan at community shield pic.twitter.com/CGGwYB84wC — betclever (@betclever_) August 10, 2025

'Dit is ongelofelijk'

De 28-jarige doelman Henderson speelde eerder voor onder andere Manchester United, Sheffield United en Nottingham Forest. In de zomer van 2023 maakte de Engelse doelman voor 17,5 miljoen euro de overstap van United naar Crystal Palace. Voor veel spelers van de Londense club was FA Cup-winst in 2025 de eerste prijs uit hun loopbaan. Henderson won echter met Man United de beker ook al eens in 2016.

"Dit is ongelofelijk. De emoties zijn fantastisch", vertelt Henderson over zijn wedstrijd. De doelman vertelt daarna ook over de penaltyserie. "We wisten dat we hier in de tweede helft kansen gingen krijgen in de counter en we hebben ze gepakt. We hebben deze zege verdiend. Ik hou van deze grote momenten en die momenten met veel druk. Bedankt aan iedereen die me achter de schermen heeft geholpen met de voorbereiding. De bidon heeft me wel geholpen. Het was deel van de voorbereiding."