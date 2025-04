Dolend AC Milan dankt Oranje-international Tijjani Reijnders voor 'laatste kans' op mooi einde seizoen

AC Milan staat in de finale van de Italiaanse beker, na een ruime zege op Inter. Eerder deze maand speelden de stadsgenoten nog met 1-1 gelijk, ditmaal was Milan met 3-0 te sterk. Tijjani Reijnders maakte het laatste doelpunt.

Luka Jovic was de grote man aan Milan-zijde met twee treffers. Jovic opende tien minuten voor rust de score met een kopbal na een voorzet van de Spanjaard Álex Jiménez. In de 49e minuut maakte de aanvaller in Stadio Giuseppe Meazza van dichtbij de 0-2. Reijnders zorgde in de slotfase voor de eindstand.

Oranje-international Reijnders had een basisplaats bij AC Milan, dat in de competitie slechts negende staat. Dankzij de zege maakt het nog altijd kans op een plek in de groepsfase van de Europa League. Dan moet het wel de bekerfinale winnen. Inter, dat koploper is en ook nog actief is in de Champions League, speelde met Stefan de Vrij vanaf de aftrap.

Finale Coppa Italia

Bologna lijkt de tweede finalist te worden. De ploeg verdedigt donderdag in het tweede duel met Empoli een 3-0-voorsprong. Sam Beukema is een van de meest waardevolle spelers van Bologna. Thijs Dallinga, de spits van de Italiaanse club die virtueel op Champions League-voetbal staat, heeft pas vijf keer gescoord in 37 duels in alle competities. Ook de Marokkaans-Nederlandse Oussama El Azzouzi staat daar onder contract. De in Veenendaal geboren middenvelder heeft vijf interlands achter zijn naam voor Marokko.

De finale is op 14 mei in het Stadio Olimpico. Dat is het stadion in Rome, de hoofdstad van Italië. AS Roma en Lazio spelen daar normaal gesproken hun wedstrijden.