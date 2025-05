Doorgeslagen PSV-legende ontploft voor het oog van de camera: 'Dit is triest'

Jarenlang maakte Luc Nilis furore bij PSV. Tegenwoordig is hij actief als spitsentrainer bij Patro Eisden, maar tijdens een wedstrijd in de nacompetitie op zondag liet hij zich totaal gaan.

In eigen huis nam Patro Eisden het op tegen Lokeren-Temse. Met nog ruim een kwartier te spelen stond het 1-1, toen ineens de vlam in de pan sloeg. Patro-speler Adnane Abid deed een poging om de bal in het spel te houden, maar botste daarbij tegen Lokeren-coach Stijn Vreven, die vroeger ook coach was van NAC Breda. Hij reageerde fel en duwde Abid resoluut van zich af, wat meteen tot commotie leidde. De bank van Lokeren veerde rechtop.

😳 | De poppen gaan aan het dansen in #PATLOK. 🟥💢 pic.twitter.com/ooFn9DUgDL — DAZN België (@DAZN_BENL) May 11, 2025

De bank van Patro liet dit niet over zich heengaan. Nilis werd ziedend door het voorval en kreeg een woede-uitbarsting. Deze was zo erg dat hij zijn gedrag moest bekopen met een rode kaart.

Ook Lokeren-speler Indy Boonen kreeg rood tijdens het opstootje. Dit omdat hij een staflid van Patro naar de grond werkte.

Ook op de tribunes

Niet alleen op het veld ging het er hard aan toe. Ook op de tribune sloeg de vlam in de pan. Hierdoor moest zelfs de politie eraan te pas komen. Nadat de rust was wedergekeerd werd de wedstrijd uitgespeeld. Het bleef 1-1.

Reacties

Vreven gaf na de wedstrijd een reactie aan DAZN. " Die kerel duwde mij voor de tweede keer in twee wedstrijden en ik vroeg hem of dat moest. Dan explodeerde alles. Maar een speler moet van een coach afblijven."

Lokeren-speler Sebastiaan Brebels was niet te spreken over het incident. "Zulke opstootjes zijn geen reclame van het voetbal. Het was langs beide kanten. Zoiets is een beetje triest.

Finale

Dankzij dit resultaat heeft Patro Eisden over twee wedstrijden gewonnen van Lokeren. Ze moeten het hierdoor tegen Cercle Brugge opnemen om te bepalen wie volgend jaar op het hoogste niveau in België uitkomt.