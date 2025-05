Bizarre ruzie in de Premier League na opmerkingen gefrustreerde Manchester City-speler: 'Jij snapt er helemaal niets van'

Het was zaterdag niet de dag van Manchester City-verdediger Ruben Dias. Hij speelde gelijk tegen het al gedegradeerde Southampton, en kreeg het daarna ook nog aan de stok met een opvallend persoon.

Topverdediger Dias uitte harde kritiek op Southampton na de doelpuntloze remise in de 36e speelronde van de Premier League. De reeds gedegradeerde Saints kregen geen enkel schot op doel en eindigden met slechts 28 procent balbezit.

"Het is frustrerend. In een fase als deze is elk punt belangrijk. En het is frustrerend om tegen zo'n team te spelen. Ze probeerden helemaal niets. Ze zaten er maar en wilden niet eens winnen. Het is voor niemand goed, maar het is wat het is", zei Dias tegen Sky Sports, doelend op het tijdrekken van Ramsdale.

"Ik zag een heel ander team dan de vorige keer dat we tegen ze speelden. Ik weet niet hoe vaak hun spelers naar de grond gingen om tijd te rekken. Dat verstoorde het ritme van de wedstrijd. We moeten altijd beter worden, maar dat is niet makkelijk tegen een team dat zich zo gedraagt. We moeten beter, dynamischer en sneller zijn", voegde hij eraan toe.

Andere kijk

Coach Pep Guardiola was het niet eens met Rúben Dias en gaf een andere kijk op de zaak. "Nee, nee, nee... Absoluut niet. Ze mogen doen wat ze willen. We hebben jarenlang tegen teams met verschillende speelstijlen gespeeld en zij bepalen hoe ze willen spelen. Het is aan ons om ze te verslaan", aldus de Spaanse coach

Naast de speelwijze van Southampton bekritiseerde Rúben Dias ook het "droge" veld in het stadion van de Saints. "Het droge veld en al die dingen maken het spel steeds trager en daar moeten we tegen vechten. We moeten het zo snel mogelijk doen", zo opperde de Portugese international.

'Jij snapt er niks van'

Steve New, de grasmeester van het St. Mary's Stadium, liet de Portugese voetballer niet zomaar wegkomen met die uitspraak. "Kijk eens naar het zand. En de sproeiers stonden vanochtend vroeg aan, voor de warming-up, voor de wedstrijd en gedurende de hele rust. Ik respecteer je voetbalkwaliteiten, maar je weet niets van veldonderhoud", zo sneerde hij.

Geen negatief record

Southampton mag erg blij zijn met het puntje dat ze tegen City hebben gepakt. Hierdoor wordt het negatieve record van Derby County officieel niet meer geëvenaard of verbroken. Met het gelijkspel heeft Southampton hun puntentotaal verhoogd naar twaalf, waarmee ze Derby's beruchte laagste totaal van elf punten uit het seizoen 2007-08 zijn gepasseerd.

Alles over de Premier League

