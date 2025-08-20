Een groot drama voor Moussa N’Diaye. Zijn 13-jarige broertje Alpha is verdronken in Senegal. Met toestemming van zijn Belgische voetbalclub Anderlecht reisde de linksback direct af naar zijn thuisland om zijn familie te ondersteunen.

Senegalese media melden dat de jonge N’Diaye is verdronken op het strand, afgelopen zondag. Hij zou in moeilijkheden zijn geraakt, waarna hulp te laat kwam. Anderlecht schrijft op de eigen site: "Verdediger Moussa N’Diaye is met toestemming van de club afgereisd naar zijn thuisland Senegal. De reden is een tragisch overlijden in de familie van Moussa."

"Hij komt dan ook niet beschikbaar voor de wedstrijd tegen AEK Athene van donderdagavond. De hele club betuigt zijn diepe medeleven aan Moussa en zijn familie en is vastberaden om hem bij te staan in de verwerking van deze tragische gebeurtenis."

Loopbaan van Moussa N'Diaye

N’Diaye speelt sinds de zomer van 2022 bij Anderlecht. De Belgische club nam hem destijds over uit de jeugdopleiding van FC Barcelona. De linksback kon vorig seizoen al met grote regelmaat rekenen op een basisplek en valt dit seizoen nog een beetje tussen wal en schip. De ene wedstrijd speelt hij, het volgende duel krijgt Ludwig Augustinsson weer de kans.

Anderlecht is prima aan het nieuwe seizoen begonnen, met drie overwinningen in vier wedstrijden in de Belgische competitie. Paars-wit komt donderdag in actie tegen AEK Athene in de knock-outfase van de Conference League. Daar is N'Diaye sowieso nog niet bij.

Nederlandse inbreng bij Anderlecht

Het Europese avontuur begon in de Europa League voor Anderlecht, maar de Belgen werden uitgeschakeld door BK Häcken in de tweede voorronde. Met Enric Llansana en Cedric Hatenboer heeft Anderlecht twee Nederlanders in de selectie. De half Spaanse Llansana werd deze zomer voor één miljoen euro overgenomen van Go Ahead Eagles.

Hatenboer sloot deze zomer ook voor het eerst aan bij de selectie. Hij werd in de winter al voor 2,5 miljoen euro gekocht van Excelsior, maar maakte het seizoen wel af in Rotterdam.