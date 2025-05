Dramatisch einde van carrière voor Spaanse topkeeper Pepe Reina (42): vrouw en dochter in tranen

De zinderende titelstrijd in de Serie A is beslist. Na 38 speelrondes is Napoli kampioen, voor de vierde keer in de clubgeschiedenis. De Napolitanen maakten op eigen veld geen fout tegen Cagliari: 2-0. Stefan de Vrij en Denzel Dumfries moesten hopen op puntenverlies van de concurrent, dat gebeurde niet voor Inter.