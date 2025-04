Drastische verandering van iconisch voetbalshirt zorgt voor flinke ophef: 'Dit is raar'

Er is flinke ophef ontstaan in Brazilië. De reden, het mogelijke nieuwe uitshirt van de nationale ploeg. Ze zullen wellicht voor het eerst ooit een rood shirt dragen op het WK. Dit zorgt voor veel onvrede bij voetbalfans.

Het nieuws over het nieuwe shirt kwam naar buiten via Footy Headlines, een website die gespecialiseerd is in voetbalshirts. Volgens hen wordt het traditionele blauwe uitshirt vervangen door een rood exemplaar, terwijl het iconische gele thuisshirt gewoon behouden blijft als eerste keuze. Toch zorgt het gerucht bij veel mensen voor onvrede.

"Dit ziet er raar uit! Brazilië ziet er beter uit in het geel, blauw of beide", zo schrijft iemand op X. Een andere X-gebruiker is er ook niet over te spreken. "Dat blauw is veel te goed om er vanaf te stappen."

Al sinds de jaren '60

En die onvrede is niet zo gek. De Brazilianen zijn het blauwe shirt namelijk decennia lang gewend. Al sinds het WK van 1962 speelt de Seleção traditioneel in een blauw uitshirt. Af en toe werd er ook in het wit gespeeld, en er werd een keer een zwart shirt gedragen. Dit was als statement tegen racisme.

Eerder werd er al in het rood gespeeld door de Goddelijke Kanaries, maar daarvoor moeten we flink terug in de tijd. In 1917 speelde het Braziliaanse elftal in het rood tijdens de voorloper van de Copa América. Dit was omdat alle drie de deelnemende landen, Chili, Uruguay en Brazilië, toen in het wit speelden. Daarom werd er geloot en moest Brazilië in het rood aantreden. Beide wedstrijden in dat rode shirt gingen verloren.

Jordan

Hoewel niet bekend is hoe het shirt er precies uit gaat zien, is wel bekend dat ze geproduceerd worden in samenwerking met het merk Jordan. Dus in plaats van het Nike-logo, zal naast het Braziliaanse embleem het silhouet van voormalig NBA-ster Michael Jordan prijken.

In 2016 maakte Jordan ook al een speciaal shirt voor Brazilië, maar deze werd nooit gedragen door het nationale elftal.