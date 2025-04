'Uniek' shirt van verongelukte NBA-legende Kobe Bryant voor monsterbedrag geveild

Een rijk iemand heeft zijn of haar portemonnee getrokken voor een shirt van NBA-legende Kobe Bryant. Liefst 7 miljoen dollar (omgerekend 6,2 miljoen euro) werd er neergelegd voor het iconische 'purple & gold' van Los Angeles Lakers met rugnummer 8.

Dat was het nummer waarin Bryant voor 'zijn' LA Lakers debuteerde. Toch had de geschiedenis er heel anders uit kunnen zien, als Charlotte Hornets niet akkoord waren gegaan met de ruildeal van de Lakers. De topploeg kreeg Bryant in ruil voor de Serviër Vlade Divac, die zilver won op de Spelen van 1988 (Seoul) en 1996 (Atlanta).

Dit is Quinten Post: verliefde NBA-sensatie overwon faalangst en verdient nu miljoenen aan zijde van basketballegende 'We' hebben weer een succesverhaal in de NBA. De Nederlandse basketballer Quinten Post werd deze zomer gekozen door het sterrenteam Golden State Warriors van onder anderen Stephen Curry. Daar maakt hij al maanden een goede indruk, maar wat weten we eigenlijk van de 24-jarige Nederlandse basketballhoop?

Shirt Kobe Bryant veel geld waard

"Debuutwedstrijden zijn echt unieke momenten in de carrière van een atleet", legde Brahm Wachter van veilinghuis Sotheby's uit aan de Amerikaanse zender ESPN. "Ze markeren de start van een buitengewone reis, en voor iconische atleten zoals Kobe Bryant hebben deze mijlpalen nog meer betekenis, omdat ze een uniek moment in de tijd vertegenwoordigen dat nooit meer te herhalen is."

Kluisje van verongelukte Kobe Bryant levert verrassend miljoenenbedrag op Een locker van Kobe Bryant is in New York geveild voor een enorm bedrag. De overleden basketballer gebruikte het kluisje zo'n twintig jaar lang en het item leverde veel meer geld op dan eerst werd gedacht.

Slechts drie sportshirts brachten in het verleden een hoger bedrag op, van honkballer Babe Ruth (24 miljoen dollar), basketballer Michael Jordan (10,1 miljoen dollar) en voetballer Diego Maradona (9,3 miljoen dollar).

Helikopterongeluk Bryant

Bryant kwam in januari 2020 op 41-jarige leeftijd samen met onder anderen zijn dochter Gigi om het leven bij een helikopterongeluk. De NBA was in shock door het plotselinge overlijden van de legende. Een lange emotionele periode volgde in de grootste basketbalcompetitie ter aarde. Met name bij oud-collega's was het verdriet groot.

LeBron James, die samen met Bryant in de Amerikaanse ploeg schitterde op Olympische Spelen, speechte met betraande ogen bij een van de eerste wedstrijden na Bryants dood: "Vanavond vieren we de jongen die hier op 18-jarige leeftijd kwam, met pensioen ging op 38-jarige leeftijd en waarschijnlijk de beste vader werd die we de afgelopen drie jaar hebben gezien."

"Toen Kobe Bryant stierf, stierf een stukje van mij", huilde NBA-icoon Michael Jordan op Bryants afscheid. De twee waren vooral tegenstanders in de eind jaren 90. De voormalige sterspeler van de Lakers werd vijf keer kampioen met de club uit Los Angeles. Dat deed hij drie keer met rugnummer 8 en twee keer met 24.