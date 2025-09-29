Ajax staat dinsdag voor een ontmoeting met Olympique Marseille in de Champions League. Roberto De Zerbi, trainer van de Franse formatie, wil waken voor onderschatting tegen de Amsterdammers. Hij is opvallend positief over Ajax, dat een drietal spelers achterlaat in de Nederlandse hoofdstad.

Wout Weghorst, Kasper Dolberg en James McConnell zijn er niet bij tegen Marseille. Don-Angelo Konadu, Rayane Bounida en Gerald Alders zitten daarom bij de 22-koppige wedstrijdselectie. Ook Youri Baas reist mee af naar Frankrijk.

Positieve gedachten bij Marseille

De Zerbi is onder de indruk van Ajax. "Ze zijn vorig seizoen als tweede geëindigd in de competitie en zijn goed begonnen aan het nieuwe seizoen", zei de Italiaanse coach tijdens de persconferentie een dag voor de wedstrijd van dinsdag.

"Ze hebben kwaliteitsspelers, spelers van grote klasse", citeerde de site van Olympique Marseille De Zerbi. "Ze hebben hun eigen speelstijl, ze zijn agressief. Ajax is een goed team, met een sterke identiteit en sterke spelers." Juist op die elementen is de afgelopen weken kritiek. Ajax won afgelopen weekend met 2-1 van NAC Breda, maar was in grote delen van de wedstrijd de onderliggende partij.

'We staan er prima voor'

Marseille won zijn laatste drie competitiewedstrijden, waaronder een zege op Paris Saint-Germain (1-0) een week geleden. De huidige nummer 3 van Frankrijk verloor zijn eerste duel in de Champions League nipt bij Real Madrid (2-1). "We staan ​​er prima voor en hebben goede resultaten behaald. Dinsdag is onze eerste thuiswedstrijd in de Champions League en we zullen goed moeten spelen", aldus De Zerbi.

Ajax is nog ongeslagen in de Eredivisie, maar staat al wel vier punten achter op koploper Feyenoord. De Amsterdammers wonnen vier keer en speelden driemaal gelijk. In de Champions League ging het eerste duel verloren: Inter, verliezend finalist van afgelopen seizoen, was in de Johan Cruijff Arena met 2-0 te sterk. Spits Marcus Thuram was tweemaal met het hoofd trefzeker.

Alles over de Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.