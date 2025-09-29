Ajax speelt dinsdagavond de tweede wedstrijd in de Champions League. Olympique Marseille is de tegenstander in Frankrijk. Lees hier op welke zender je live naar de wedstrijd tussen Olympique Marseille en Ajax kijkt.

Ajax begon het Europese seizoen met een nederlaag tegen Inter (2-0), finalist van het afgelopen seizoen. Spits Marcus Thuram kopte twee keer raak uit een corner. Olympique Marseille had het ook niet makkelijk: Real Madrid won met 2-1 dankzij twee rake penalty's van Kylian Mbappé. De Koninklijke kreeg in de 72e minuut een rode kaart.

De nummer 25 (Marseille) en nummer 30 (Ajax) van de groepsfase hopen dinsdag dus hun eerste punten te pakken. De Amsterdammers zullen het in ieder geval zonder support van de eigen fans moeten doen. Zij zijn niet welkom in de Franse stad, omdat Marseille bang is voor ongeregeldheden. Ook zit Ajax zonder topspitsen Wout Weghorst en Kasper Dolberg.

Drukke transferzomer mét oude bekenden

Marseille heeft een zeer drukke transferzomer gehad. Er kwamen liefst vijftien nieuwe spelers naar de club, waarvan zes leenspelers. De bekendste daarvan is Igor Paixão, die voor dertig miljoen euro overkwam van Feyenoord. Ook de gehuurde spelers zijn van hoog niveau. Zo zijn topspelers Arthur Vermeeren, Benjamin Pavard en Timothy Weah allemaal voor één seizoen naar Marseille gekomen.

Ook in de eigen competitie gaat het van harte voor de Fransen. Na zes wedstrijden staat Marseille op twaalf punten (vier zeges, twee nederlagen) en heeft een achterstand van drie punten op koplopers Paris Saint-Germain en Olympique Lyon. Marseille heeft nog twee oud-Ajacieden in de gelederen: keepers Jeffrey de Lange en Geronimo Rulli speelden allebei in Amsterdam.

Zender Olympique Marseille - Ajax

De wedstrijd tussen Olympique Marseille en Ajax is dinsdag te zien op Ziggo Sport 1 en begint om 21.00 uur. Kijkers kunnen vanaf 19.50 uur inschakelen op de zender voor de voorbeschouwing. Heb je geen Ziggo Sport? Dan kun je via Ziggo Sport Free een gratis account aanmaken en daar de livestream volgen.

Alles over de Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.