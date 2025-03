Dringend verzoek aan Eredivisie-clubs: 'Tot nu toe is het gelukt om met de problemen om te gaan'

De Surinaamse voetbalbond dringt er bij clubs uit de Eredivisie op aan hun Surinaamse internationals vrij te geven voor de Gold Cup komende zomer. Dat landentoernooi vindt van 14 juni tot en met 6 juli plaats in de Verenigde Staten en Canada.

Suriname heeft zich, net als Curaçao gekwalificeerd voor de Gold Cup. "De spelers van Suriname moeten de ruimte krijgen om voor de Natio uit te komen", zegt John Krishnadath, de voorzitter van de Surinaamse Voetbal Bond (SVB), tegen het ANP.

Suriname zonder kersverse vader Etienne Vaessen naar tweede deelname ooit aan groot toernooi Suriname heeft zich voor de tweede keer in de geschiedenis geplaatst voor de Gold Cup, het landentoernooi voor Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied. Martinique werd tweemaal met 1-0 verslagen.

Eredivisie en Ajax belangrijk aandeel

Het elftal van bondscoach Stanley Menzo won in de nacht van dinsdag op woensdag met 1-0 bij Martinique. Na de eerdere thuisoverwinning met 1-0, was kwalificatie voor de Gold Cup een feit. Krishnadath benadrukt in zijn reactie dat het Surinaamse elftal nog niet is waar het wil zijn, maar dat het team vastberaden op weg is naar het WK van 2026. Volgens de voorzitter van de SVB hebben de Eredivisie en de jeugdopleiding van Ajax een belangrijk aandeel in de ontwikkeling van de Natio.

Suriname plaatste zich in 2021 voor het eerst voor het continentale voetbaltoernooi voor landen uit Noord-Amerika, Centraal-Amerika en het Caribisch gebied.

Eredivisie-spelers

Menzo speelt met verschillende spelers die actief zijn in het Nederlandse betaald voetbal zoals Richonell Margaret, Liam van Gelderen (beiden RKC), Silvinho Esajas (FC Volendam) en Etienne Vaessen (FC Groningen).

'Problemen'

Krishnadath hoopt dat de Nederlandse clubs in juni achter het elftal van Suriname staan."Tot nu toe is het Suriname gelukt om ondanks de wens van clubs om hun spelers niet af te staan, met de problemen om te gaan", aldus de voorzitter.

