Zwetende Patrick Kluivert mag na eerste succes met Indonesië blijven dromen van WK

Indonesië heeft dinsdag een cruciale zege geboekt in de kwalificatie voor het WK 2026. De Nederlands getinte ploeg van de flink zwetende Patrick Kluivert won in eigen huis met 1-0 van Bahrein en zette daarmee een grote stap naar de play-offs.

Kluivert werd begin dit jaar aangesteld door de Indonesische voetbalbond om het land naar het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico te leiden, maar zijn debuut liep enkele dagen geleden uit op een drama. Op bezoek bij Australië werd er met 5-1 verloren en om hoop te houden op het wereldkampioenschap was een zege tegen Bahrein dan ook hard nodig.

Romeny bezorgt Kluivert eerste succes

Die kwam er tot grote opluchting van de flink zwetende Kluivert uiteindelijk ook in het warme Jakarta. Ole Romeny, oud-speler van NEC, FC Emmen, Willem II en FC Utrecht zorgde in halverwege de eerste helft voor de enige goal van de wedstrijd. Almere City-middenvelder Thom Haye vond met een lange bal Marselino Ferdinan en die legde de bal vervolgens panklaar voor Romeny, die alleen voor de doelman van Bahrein dan ook geen fout maakte.

De ploeg van Kluivert kwam in de rest van het duel totaal niet in de problemen tegen het onmachtige Bahrein, dat van geluk mocht spreken dat het in de rest van het duel maar bij één tegengoal bleef. Zo kreeg Ferdinan een kwartier voor tijd een enorme kans om er 2-0 van te maken, maar van dichtbij schoot hij de bal hoog over. Die misser bleef uiteindelijk zonder gevolgen en dus barstte er een volksfeest los in Indonesië door de eerste zege onder Kluivert.

WK-droom Indonesië nog in leven

Indonesië mag door de overwinning blijven dromen van het WK. Het staat nu op de vierde plaats en die geeft net als de derde plek recht op deelname aan de play-offs. Kluivert en co hebben zelfs nog een kleine kans om zich rechtstreeks te plaatsen voor het wereldkampioenschap, maar dan moet het wel Australië nog voorbij zien te steken. Dat land heeft met nog twee wedstrijden te gaan vier punten meer.

Indonesië speelt in de laatste twee speelrondes nog thuis tegen hekkensluiter China en uit tegen het al geplaatste Japan.