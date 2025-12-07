Duel in Engeland gestaakt na tragisch drama op tribune

Een droevige gebeurtenis speelde zich zaterdagmiddag af tijdens het Championship-duel tussen Charlton Athletic en Portsmouth. Een fan werd onwel op de tribune en kreeg ter plekke medische zorg. Later werd hij overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij overleed. Het duel werd definitief gestaakt.

Na ongeveer twaalf minuten speeltijd werd het duel tussen de Championship-clubs stilgelegd, nadat duidelijk werd dat er op de tribune in het onderste vak van de Covered End iets ernstigs aan de hand was. Medische teams reageerden alert en kwamen in actie. Een supporter bleek onwel te zijn geworden.

In eerste instantie bleven de spelers op het veld, maar na ongeveer vijf minuten werd de ernst van de situatie steeds duidelijker en stuurde arbiter Matthew Donohue de spelers naar de kleedkamer.

Statement

Terwijl de spelers in de kleedkamers wachtten, ging de medische zorg op de tribune onverminderd door. De onwel geworden supporter werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed. Het duel werd - na een onderbreking van ruim een uur - uiteindelijk definitief gestaakt.

Niet lang daarna, bevestigde Charlton Athletic dat de betreffende supporter was overleden middels een statement. 'Iedereen bij de club stuurt zijn oprechte deelneming naar de familie en vrienden in deze ongelooflijk moeilijke tijd', schreef de club. Ook tegenstander Portsmouth liet van zich horen na het droevige nieuws. Portsmouth sprak zijn steun uit richting de nabestaanden en liet weten aangedaan te zijn. Ook bedankten beide clubs de supporters en hulpdiensten voor het adequate handelen.

Charlton Athletic are devastated to report that a supporter has passed away following a medical emergency at The Valley today.



Everyone at the club sends their heartfelt condolences to the supporter’s family and friends at this incredibly difficult time.#cafc — Charlton Athletic FC (@CAFCofficial) December 6, 2025

De Championship is het tweede niveau in Engeland na de Premier League.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.