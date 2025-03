Duel in WK-kwalificatie kent liefst 29 minuten blessuretijd vanwege bijzondere reden

Japan kwalificeerde zich donderdag als eerste land voor het WK voetbal van 2026 in Amerika, Mexico en Canada. Maar in de Aziatische WK-kwalificatie gebeurden iets nog veel opmerkelijkers. In de eerste helft van Iran - Verenigde Arabische Emiraten kwam er bijna een half uur blessuretijd bij.

De druk op Iran in de thuiswedstrijd donderdagavond is enorm. Bij een zege op de Verenigde Arabische Emiraten is het zeker van deelname aan het hoofdtoernooi van het WK voetbal. Maar de druk liep in het Azadi Stadium in Teheran zo hoog op, dat een van de lichtmasten het begaf. Het duurde ruim een half uur voor de lampen weer aan gingen en ondertussen liep de tijd gewoon door.

Doelpunt in 45+27

Uiteindelijk kon de wedstrijd zijn vervolg krijgen en stak de vierde official een bord in de lucht met 29 minuten blessuretijd, dit om de verloren tijd in te halen. In die blessuretijd werd er ook nog eens gescoord door Serdar Azmoun van Iran. De voormalig spits van AS Roma en Bayer Leverkusen scoorde in de 45+27ste minuut. Bijzonder. Iran moet de drie punten over de streep trekken om zich te kwalificeren voor het WK.

Japan als eerste geplaatst

Eerder op de dag kwalificeerde Japan zich dus als eerste land voor het WK voetbal. Met een zege op Bahrein (2-0) werd het het eerste land dat zich op eigen kracht plaatste. Organisatoren Canada, Mexico en Verenigde Staten waren automatisch al geplaatst. Daichi Kamada en Takefusa Kubo scoorden voor Japan. Feyenoord-spits Ayase Ueda speelde 86 minuten mee bij de Japanners.

Indonesië

Japan is met 19 punten zeker van een van de eerste twee plekken in de poule, die recht geven op rechtstreekse deelname aan het WK van volgend jaar zomer. Australië is met 10 punten de favoriet voor plek twee. Het door Patrick Kluivert gecoachte Indonesië staat met Bahrein, Saoedi-Arabië en China op 6 punten met nog drie duels te gaan.

Indonesische fans hebben alweer genoeg gezien van Patrick Kluivert: naam voorganger gescandeerd na dikke nederlaag Patrick Kluivert heeft donderdag geen potten kunnen breken bij zijn debuut als bondscoach van Indonesië. Het land ging op bezoek bij Australië hard onderuit (5-1). De vele Indonesische fans die in Sidney aanwezig waren hadden al snel genoeg gezien.

Andere landen

Irak, Zuid-Korea en Oezbekistan zijn in de Aziatische kwalificatie ook al bijna zeker van het WK 2026.