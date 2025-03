Indonesische fans hebben alweer genoeg gezien van Patrick Kluivert: naam voorganger gescandeerd na dikke nederlaag

Patrick Kluivert heeft donderdag geen potten kunnen breken bij zijn debuut als bondscoach van Indonesië. Het land ging op bezoek bij Australië hard onderuit (5-1). De vele Indonesische fans die in Sidney aanwezig waren hadden al snel genoeg gezien.

Kluivert werd begin dit jaar verrassend aangesteld als nieuwe bondscoach van Indonesië. Het land doet er alles aan om voor het eerst een WK te bereiken. Om daar de meeste kans op te maken moest er gewonnen worden van Australië, maar ondanks een sterk begin ging dat helemaal mis. Het werd uiteindelijk 5-1 in Sidney.

Dramatisch begin voor Patrick Kluivert bij Nederlands getint Indonesië: klinkende nederlaag tegen concurrent Patrick Kluivert is niet al te best begonnen aan zijn tijd als bondscoach van Indonesië. In een belangrijk WK-kwalificatieduel tegen concurrent Australië begon Indonesië erg sterk, maar zakte het als een kaartenhuis in elkaar.

Onder de Zuid-Koreaanse bondscoach Shin Tae-Yong ging het nog de goede kant op. Indonesië deed mee in de spannende poule C van de Aziatische WK-kwalificatie. Toch werd hij aan de kant gezet en nam Kluivert het stokje over. Dat zijn de fans van het land niet vergeten.

Volgens de Indonesische nieuwszender Bola rolde de naam van Tae-Yong in Australië meermaals over de tribunes. Na een wedstrijd onder Kluivert lijkt een deel van de supporters al weer terug te verlangen naar de Zuid-Koreaan. Bola zelf schreef nog 'dat Indonesië verpletterd werd door Australië' en 'dat de fans om het ontslag van Kluivert riepen'.

Reactie Kluivert

Kluivert zelf was verrassend positief over de blamage. "Ik vind dat we hebben gevochten als leeuwen. Niet alleen wij, ook de supporters op de tribune", zo vertelde de Nederlander na de wedstrijd.

Ook de bondsvoorzitter was nog gematigd, al sprong hij wel in de bres voor Kluivert en de ploeg. "Ik zal achter dit team blijven staan, of ze nu winnen of verliezen, omdat ik zo veel van dit land hou. Ik zal hard blijven werken om een team te bouwen dat het WK kan bereiken. Aan de spelers: hou je hoofd omhoog. Er is nog steeds kans", zo schreef Erick Thohir op zijn sociale media.