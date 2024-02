Duitse bondscoach Julian Nagelsmann: 'Mijn vader was een spion en pleegde zelfmoord'

Julian Nagelsmann, de bondscoach van het Duitse voetbalteam, heeft een opmerkelijk verhaal gedeeld over zijn vader. Erwin Nagelsmann was volgens Julian een spion die zelfmoord pleegde.

De 36-jarige Nagelsmann legt tegenover Der Spiegel uit dat zijn vader bij een Duitse spionagedienst werkte. In 2008 maakte Erwin een einde aan zijn leven. Julian groeide op met het idee dat zijn vader een soldaat was. Pas als tiener kwam de waarheid aan het licht.

"Ik was vijftien of zestien jaar toen hij het me vertelde", aldus Julian. "Maar hij mocht niet praten over zijn baan. Vaak zei hij dat het hem allemaal teveel werd. Hij kon zijn zorgen niet delen. Dat legde enorm veel druk op hem. Ik mag er ook niet zoveel over zeggen. Trouwens, ik weet niet eens precies wat hij deed."

Zelfmoord

Ook de dood van Nagelmann senior is met raadsels omgeven. "Hij liet geen zelfmoordbrief achter", legt hij uit. "Maar de wijze waarop hij aan zijn einde kwam, maakte duidelijk dat hij overtuigd was van zijn beslissing. Het is shit voor de familie. Het hielp me wel om te beseffen dat hij echt een einde wilde maken aan zijn leven, dat het geen noodkreet was. Ik denk dat ik zijn besluit moet respecteren."

Druk

Toch blijft het onbegrip hangen in Julians achterhoofd. "Mijn vader was een grappige gast, hij lachte veel", herinnert hij zich. "Hij was vaak bij zijn vrienden, hij speelde gitaar en zong. Maar ik denk dat de werkdruk hem de das omdeed, gecombineerd met zijn algehele gezondheid. Tegen het einde van zijn leven was hij veranderd. De druk die zijn loopbaan hem oplegde was merkbaar."

Denk je aan zelfmoord? Neem dat serieus en loop er niet mee rond. Bel 113 (normaal tarief) of 0800-0113 (gratis).