Duitse media zijn niet onder de indruk van Nederlands elftal, maar wel van Wout Weghorst

Wout Weghorst was zaterdagavond opnieuw van grote waarde voor Oranje. Nadat hij in de rust van het kwartfinaleduel op het EK in het veld was gekomen voor Steven Bergwijn, veranderde er veel in het elftal. Uiteindelijk werd Turkije verslagen (2-1) en werd de spits emotioneel: "Ik kom even niet uit mijn woorden."