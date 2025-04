Duitse voetballegende krijgt torenhoge boete na wangedrag: meer details over opvallende zaak

Voormalig Duits international en Arsenal-keeper Jens Lehmann gaat door het stof. Hij werd betrapt van wangedrag tijdens Oktoberfest en moet nu een torenhoge boete betalen. Duitse media onthullen meer details over de zaak.

Lehmann werd in september 2024 aangehouden voor rijden onder invloed na de Oktoberfest-festiviteiten. De Duitse krant Bild komt nu, bijna zeven maanden later, met een verklaring van het Openbaar Ministerie.

"Lehmann werd op 23 september 2024 rond 01:30 uur gecontroleerd vanwege zijn opvallende rijgedrag in het centrum van München. De politie constateerde een duidelijke alcoholgeur en een onzekere houding. De blaastest leverde geen bruikbaar resultaat op, waarna een bloedmonster werd afgenomen en zijn rijbewijs werd ingenomen", aldus het OM.

Volgens de krant moest de oud-voetballer stoppen en uitstappen, maar kon hij nauwelijks op zijn benen staan zonder zich aan zijn auto vast te houden. Hij zou twee keer hebben overgegeven voor de ogen van de politie. Lehmann was 'niet meer in staat een blaastest af te leggen' en werd vervolgens meegenomen naar het bureau en later naar het forensisch instituut in München voor een bloedtest.

Boete

De 55-jarige Duitser moet voor de rechter verschijnen en zijn rijbewijs inleveren. Bovendien moet hij een boet van ruim 70.000 euro betalen.

Het is niet de eerste keer dat Lehmann in aanraking komt met justitie: enkele jaren geleden werd hij schuldig bevonden aan vernieling, nadat hij de garage van zijn buurman met een kettingzaag had aangevallen. Hij kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf en een boete van 134.000 euro, die later werd verlaagd naar 60.000 euro.

Voetbalcarrière

Lehmann was in het verleden een uitstekende doelman, die onder meer deel uitmaakte van het legendarische Arsenal-team dat in 2003/2004 ongeslagen kampioen van Engeland werd. In 2006 verloor hij met The Gunners de Champions League-finale van FC Barcelona, waar Lehmann al vroeg met rood van het veld moest.