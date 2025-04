Grote onrust bij Spaanse voetbalclub na enorme diefstal in kleedkamer; keeper zwaar aangeslagen

Heftig nieuws bij RCD Mallorca. Daar hebben dieven toegeslagen tijdens een training van de La Liga-club van het Spaanse eiland. Er zijn meerdere gouden kettingen buitgemaakt, melden de binnenlandse media.

De gouden kettingen, die grote sentimentele waarde zouden hebben, behoren aan drie spelers toe. Keeper Dominik Greif is een van de slachtoffers en hij zou het meest aangeslagen zijn, omdat hij ook het zwaarst getroffen is.

De spelers waren op de training - vlak voor hun uitwedstrijd tegen Valencia (1-0) - toen de dieven toesloegen, bevestigt onder meer Marca. Het incident vond vorige week plaats in het Son Bibiloni-stadion, het sportcomplex van de club op de Balearen, tijdens een van de trainingen voorafgaand aan de nederlaag tegen Valencia. De politie is een onderzoek gestart om te achterhalen wie de kleedkamer is binnengekomen en de spelers heeft beroofd.

Voetbaltrainer uit onvrede en haalt uit: 'We hadden gewonnen, maar de UEFA besliste anders' Atlético Madrid kwam zaterdag niet verder dan een gelijkspel (1-1) tegen Espanyol en behoudt daarmee de derde plaats in La Liga. Trainer Diego Simeone was zichtbaar gefrustreerd, maar dat had weinig met de wedstrijd tegen Espanyol te maken.

Andere slachtoffers

"De diefstal heeft voor grote onrust binnen de ploeg gezorgd. Naast de Slowaakse doelman zijn er nog minstens twee andere spelers getroffen. Het gaat om de Argentijnse rechtsback Pablo Maffeo en de Spaanse centrale verdediger Jose Manuel Copete. Het onderzoek is in volle gang," meldt het Spaanse medium.

De eerste politierapporten zijn al opgemaakt en de club hoopt dat er de komende dagen nieuws komt over de gestolen sieraden, die naast de financiële schade vooral een grote sentimentele waarde hebben.

Kylian Mbappé looft Cristiano Ronaldo na mooie mijlpaal: 'We spreken elkaar nog steeds' Kylian Mbappé bereikte in de 3-2-overwinning van Real Madrid op Leganés een bijzondere mijlpaal. Na afloop van het duel sprak hij vol lof over zijn idool Cristiano Ronaldo. 'Hij geeft me advies.'

Rampzalig weekend

De ploeg van Jagoba Arrasate beleefde een rampzalig weekend met een 0-1 nederlaag in Mestalla, waar alle drie de bestolen spelers in de basis stonden. Door dit resultaat zakte Mallorca na 29 speelrondes in La Liga van de achtste naar de negende plaats.

Mallorca focust zich op de laatste negen wedstrijden in LaLiga en probeert dit incident achter zich te laten om de strijd om Europees voetbal voort te zetten, ondanks de nederlaag tegen Valencia.

Strijd om Conference League

Volgende week ontvangt Mallorca Celta Vigo in Son Moix, een belangrijke wedstrijd in de strijd om een ticket voor de Conference League. "Een droom die dichterbij kan zijn dan het lijkt, want als La Liga een extra Champions League-plaats krijgt, schuift de grens voor Europees voetbal op naar de achtste plaats en worden de zesde en zevende plaats goed voor de Europa League." merkte de krant Sport op.

Alles over La Liga

Check hier het laatste nieuws over La Liga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.