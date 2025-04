Duitse voetballer heeft emoties niet onder controle: 'Als het moment daar is, wordt het alleen maar erger'

Duitse voetballer Mats Hummels heeft een emotionele video gedeeld op Instagram. De verdediger van AS Roma, die tijdens de uitraiking van de Ballon d'Or nog in de spotlight stond met zijn vriendin, heeft een naderend einde aangekondigd.

"Ik vind het moielijk om mijn emoties onder controle te houden. Dit is het moment dat geen een voetballer kan voorkomem", begint Hummels zijn bericht. "Voetbal heeft me zoveel moois gegeven, maar na achttien jaar zal ik komende zomer met pensioen gaan."

De 35-jarige begon zijn carrière bij Bayern München en wisselde die club af met Borussia Dortmund. Hij speelde in totaal liefst 367 wedstrijden in het shirt van BVB. Hij eindigt zijn carrière bij AS Roma, waar hij vorig jaar tekende.

"Dit avontuur heeft zoveel voor me betekend. Het was heel bijzonder om dat te ervaren", vervolgt Hummels. De Duitser kwam ook 78 keer uit voor het nationale elftal en werd in 2014 wereldkampioen met Die Mannschaft.

Dankbaar

"Het vraagt wel veel van je", zegt Hummels over zijn carrière. "Je moet de juiste trainer hebben en op het juiste moment fit zijn. En je bent afhankelijk van teamgenoten. Ik heb heel veel spelers en coaches meegemaakt die ik heel erg dankbaar ben. Zonder hen zou ik nooit zoveel bereikt hebben."

Hij heeft genoten van elke wedstrijd, maar ook van de momenten daarna. "Op het veld en de kleedkamer vierden we feest na een overwinning. En met de fans, voor de tribune. Zoiets zal ik nooit meer meemaken."

Hij betreurt het dat hij niet meer als speler terug zal keren naar Signal Iduna Park. "Helaas heb ik mijn laatste wedstrijd voor Dortmund al gespeeld. Dat maakt me emotioneel. Als het moment van afscheid nemen daar is wordt dat alleen maar erger. Maar ik ben heel blij met deze mooie tijd. Het kan met niets vergeleken worden. Ik ga het ontzettend missen."

Vriendin Nicola

De Duitser trok eind vorig jaar nog veel bekijks met zijn vriendin tijdens het Ballon d'Or-gala. Na een scheiding van zijn ex-vrouw Cathy, verscheen Hummels met model Nicola Cavanis op de rode loper. Zij is tien jaar jonger dan de voetballer. Buitenlandse media waren erg onder de indruk van het stel. De twee zullen nu wat meer tijd samen kunnen doorbrengen.