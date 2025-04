Manchester City-legende Kevin De Bruyne kondigt emotioneel afscheid aan: 'Elk verhaal heeft een einde'

Het tijdperk van Kevin De Bruyne bij Manchester City loopt ten einde. De Belgische middenvelder kondigde via zijn eigen kanalen aan dat hij de club na dit seizoen zal verlaten. De Bruyne, inmiddels 33 jaar oud, groeide sinds zijn komst in 2015 uit tot een onmisbare kracht bij de Engelse topclub.

Al langere tijd hing er onzekerheid rond zijn toekomst, mede doordat nieuws over contractverlenging uitbleef. Hoewel hij daar eerder nog vaag over bleef, is nu de knoop doorgehakt. "Dit zijn mijn laatste maanden als speler van Manchester City", schrijft hij in een emotioneel bericht op X. "Het is niet makkelijk om dit te delen, maar als prof weet je dat dit moment ooit komt. Jullie verdienen het om het van mijzelf te horen."

Uitgegroeid tot één van de beste middenvelders ter wereld

De Bruyne groeide bij City uit tot een absolute steunpilaar, nadat hij eerder bij Chelsea niet wist door te breken. Hij werd in 2015 voor 76 miljoen euro overgenomen van VfL Wolfsburg en ontwikkelde zich onder manager Pep Guardiola tot één van de beste middenvelders ter wereld. Met 106 doelpunten in 413 officiële wedstrijden was hij een sleutelspeler in een ongekend succesvolle periode.

In die jaren verzamelde hij onder meer zes Premier League-titels en speelde hij een hoofdrol in de historische treble van 2023, waarbij City de landstitel, de FA Cup én de Champions League in één seizoen wist te winnen. Daarmee bekroonde hij zijn tijd in Manchester op het hoogst mogelijke niveau.

Emotioneel afscheid

In zijn afscheidsboodschap blikte De Bruyne met dankbaarheid terug op zijn tijd bij de club. Hij omschreef zijn jaren in Manchester als levensveranderend en prees de band met de club, de stad en de fans. "Ik heb alles gegeven, omdat ik ook alles heb teruggekregen. En raad eens? We wonnen alles", schreef hij.

Manchester zal volgens hem altijd als een thuis blijven voelen. "Elk verhaal kent een einde, maar dit was zeker het mooiste hoofdstuk." Wat zijn volgende bestemming wordt, is nog niet duidelijk, al gaan er geruchten over interesse vanuit Saoedi-Arabië en de Amerikaanse MLS.

