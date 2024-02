Duitse WK-held Andreas Brehme (63) plotseling overleden

Andreas Brehme is op 63-jarige leeftijd overleden aan een hartstilstand, bevestigt zijn partner Susanne Schäfer aan Duitse media. Na het overlijden van Franz Beckenbauer eerder dit jaar verliest Duitsland opnieuw een sleutelfiguur van het gewonnen WK voetbal 1990 in Italië.

Brehme beleefde een zeer succesvolle carrière. De linksback speelde 86 interlands voor Duitsland en vierde grote successen als clubvoetballer bij Bayern München en Internazionale. Hij werd twee keer landskampioen van Duitsland, met Bayern München en Kaiserslautern, en een keer van Italië met Inter. In 1991 veroverde hij met Inter ook de UEFA-cup.

Zijn absolute hoogtepunt was de beslissende penalty die hij scoorde in de finale van het WK in 1990 tegen Argentinië.

Brehme scoort de beslissende penalty in de WK finale tegen Argentinië in 1990 © Getty Images

Brehme is in de nacht van maandag op dinsdag in München overleden. Hij werd volgens BILD nog opgenomen op de eerste hulp na zijn hartstilstand, maar hulp mocht niet meer baten. Hij laat zijn partner en twee kinderen achter.