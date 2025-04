Man (20) opgepakt na incident met Jack Grealish in spelerstunnel na Manchester Derby

Een 20-jarige man is gearresteerd wegens een vermeende aanval op Jack Grealish in de spelerstunnel van Old Trafford. De Engelse vleugelspeler van Manchester City kreeg een klap in het gezicht toen hij na afloop van de beladen Manchester derby op weg was naar de kleedkamer. De wedstrijd tussen Manchester United en City eindigde eerder op de dag in een doelpuntloos gelijkspel: 0-0.

Volgens berichten uit Manchester zou de verdachte, Alfie Holt, een United-supporter zijn. Hij maakte gebruik van de korte afstand tussen de tribune en de ingang van de spelerstunnel om Grealish te benaderen. De aanvaller werd aangesproken en kreeg vervolgens een klap. De politie van Manchester heeft Holt inmiddels aangehouden. Hij zal binnenkort voor de rechter verschijnen. Grealish liep bij het incident geen ernstig letsel op en kon na de wedstrijd zonder medische hulp het stadion verlaten.

Woeste City-coach Pep Guardiola haalt keihard uit: 'Ze moeten zich schamen' Manchester City-manager Pep Guardiola was woest op de aanhang van Manchester United. Een deel van het publiek op Old Trafford scandeerde beledigingen aan het adres van de moeder van City-aanvaller Phil Foden tijdens de Manchester-derby van afgelopen zondag, die in 0-0 eindigde.

'Gebrek aan integriteit en klasse'

Grealish was in de 74e minuut als invaller binnen de lijnen gekomen voor Ilkay Gündogan. De derby kende weinig hoogtepunten op sportief vlak, maar werd dus wél ontsierd door incidenten naast het veld. De aanval op Grealish was niet het enige negatieve moment van de avond. Ook Phil Foden werd het mikpunt van supporters, toen een groep United-fans kwetsende spreekkoren richtte aan het adres van zijn moeder.

Na afloop reageerde City-manager Pep Guardiola woedend op het gedrag van het thuispubliek. "Ik begrijp de mentaliteit van deze mensen niet", zei hij. "Het toont een gebrek aan integriteit en klasse. Ze zouden zich moeten schamen." De clubleiding van Manchester United heeft nog niet officieel gereageerd, maar verwacht wordt dat het incident gevolgen zal hebben voor de veiligheidsmaatregelen in en rondom Old Trafford.

Emotionele treffer en cruciale weken

Grealish kende onlangs een bijzonder moment in het shirt van Manchester City. Tegen Leicester City maakte hij zijn eerste Premier League-doelpunt sinds december 2023, waarmee hij een periode van zestien maanden zonder competitietreffer doorbrak. Zijn emotionele juichmoment werd door velen gezien als opluchting na de lange droogte, maar bleek een diepere betekenis te hebben. "Mijn kleine broertje overleed 25 jaar geleden", vertelde de Engelsman openhartig aan Sky Sports. "Deze dag is pittig voor mijn familie, maar ik was blij dat ik scoorde. Mijn moeder en vader waren er ook."

Premier League-ster onthult verdrietige reden voor emotioneel gebaar na verlossend doelpunt Eindelijk was het weer een keer raak voor Jack Grealish. De aanvaller van Manchester City maakte een Premier League-doelpunt voor zijn club tegen het Leicester City van Ruud van Nistselrooij. Velen dachten dat hij zo emotioneel juichte vanwege de lange periode zonder doelpunt, maar later bleek het een heel andere reden te hebben.

De treffer van Grealish hielp Manchester City aan een belangrijke 2-0 zege op Leicester. De ploeg van Guardiola staat momenteel vierde in de Premier League en is verwikkeld in een felle strijd om kwalificatie voor de Champions League. Newcastle United, Chelsea, Aston Villa en Brighton hijgen City in de nek, waardoor de komende weken cruciaal worden. Grealish zal hopen zijn goede vorm vast te houden in een periode waarin elke wedstrijd telt.

