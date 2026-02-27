ADO Den Haag is weer bezig aan een aardige zegereeks. De koploper van de Keuken Kampioen Divisie boekte zijn vijfde overwinning op rij. Tegen VVV-Venlo werd het 1-0. Nummer 2 SC Cambuur bleef in het spoor met een 2-1-zege bij TOP Oss.

ADO dankte de zege aan een doelpunt van Cameron Peupion na een halfuur. De treffers bij het duel tussen TOP Oss en Cambuur vielen allen in de laatste twintig minuten. Ichem Ferrah en Nicky Souren zetten de bezoekers op een 2-0-voorsprong, waarna Yaid Marhoum in de laatste minuut de 2-1 van TOP Oss uit een penalty maakte.

ADO heeft 68 punten na 29 wedstrijden. Cambuur heeft 8 punten minder, maar heeft ook twee duels minder gespeeld.

Willem II

Willem II verzekerde zich van een plek in de nacompetitie na een 3-0-zege bij FC Emmen. De ploeg uit Tilburg profiteerde in de periodestrijd van een misstap van FC Dordrecht. De formatie van trainer Dirk Kuijt stond voor de speelronde op de eerste plaats in de periode, maar speelde gelijk bij Jong PSV (1-1). De beloftenploeg staat op de vierde plaats in de eerste divisie.

De Graafschap kwam niet verder dan een 3-3-gelijkspel bij MVV Maastricht. De nummer 3 van de ranglijst heeft een achterstand van 11 punten op Cambuur en twee wedstrijden meer gespeeld. Roda JC, de nummer 5, speelde bij FC Den Bosch ook gelijk: 2-2.

Ook Eredivisie op vrijdag

Telstar heeft in de Eredivisie tegen NAC Breda een belangrijke zege geboekt in de strijd tegen degradatie. De nummer 17 van de Eredivisie won met 3-0 van de concurrent, die één plaats hoger op de ranglijst staat. Telstar heeft 21 punten, 1 punt minder dan NAC.

Via een slimme inworp is het wéér Jochem Ritmeester van de Kamp 💥🪖✌️#telnac pic.twitter.com/6LxLtIK8on — ESPN NL (@ESPNnl) February 27, 2026

NAC was de betere ploeg in de openingsfase en was gevaarlijk via onder anderen Enes Mahmutovic. Telstar nam daarna het initiatief over. Een schot van Cedric Hatenboer vloog net naast, waarna een kopbal van Nils Rossen in de handen van NAC-keeper Daniel Bielica eindigde. Op aangeven van Jeff Hardeveld kopte Jochem Ritmeester van de Kamp in de 38e minuut alsnog de 1-0 binnen.

NAC-trainer Carl Hoefkens

NAC-trainer Carl Hoefkens wisselde meteen na rust drie keer, maar het speelbeeld veranderde niet. Nokkvi Thorisson was dichtbij namens Telstar met een inzet achter het standbeen langs en Bielica redde knap op een schot van Patrick Brouwer. De thuisploeg nam in de slotfase afstand. Ritmeester van de Kamp schoot de 2-0 binnen, waarna Brouwer twee minuten later uit een rebound de 3-0 maakte.