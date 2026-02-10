In de podcast Sportnieuws.nl De Maaskantine ontvangt Robert Maaskant elke week een bijzondere gast uit de voetballerij. Deze keer is dat Alfons Groenendijk. De oud-trainer van onder meer ADO Den Haag, Jong Ajax, Jong PSV en Excelsior, spreekt openhartig over zijn verdere ambities in het trainersvak en deelt heerlijke anekdotes voetballen met Dennis Bergkamp en een biertje drinken met scheidsrechter Mario van der Ende.

Alfons Groenendijk laat direct in de uitzending merken dat hij vaker luistert naar Sportnieuws.nl De Maaskantine. Hij komt namelijk terug op een eerdere anekdote vertelt in de aflevering met Mario van der Ende. Hij deelt een mooi verhaal waarin Van der Ende hem probeerde om te kopen met een biertje op het Leidseplein in Amsterdam. Luister de aflevering om erachter te komen waarom dat nodig was.

PSV

Verder gaat Groenendijk met Robert Maaskant in gesprek over het trainersvak waar hij al meer dan twintig jaar in actief is. Afgelopen zomer stapte hij op bij Jong PSV en sindsdien bleef het stil in de Nederlandse voetbalwereld. Groenendijk legt uit hoe dat komt, wat hij momenteel mist en van wat voor klussen zijn hart sneller gaat kloppen.

Geinen met Bergkamp

De oud-speler van onder meer ADO Den Haag, Roda JC, Sparta en Ajax deelt ook verschillende anekdotes vanuit zijn verleden als voetballer. Zo maakte hij geweldige momenten mee met namen als Dennis Bergkamp en Leo Beenhakker. Vooral de spits liet een diepe indruk op hem achter, door hem al heel gauw op zijn plek te zetten na zijn komst bij Ajax.

Ook deelt hij zijn mening over de moeilijkheden waarin Robin van Persie en Ron Jans bij Feyenoord en FC Utrecht te maken hebben. Ondanks dat Van Persie genoeg te leren heeft, verwacht hij dat het uiteindelijk wel goed moet komen met de trainer van Feyenoord. Wel is hij bang voor het afscheid van Jans. "Je gunt hem een mooi afscheid, maar zo werkt het niet in de voetballerij. Je weet niet of hij het gaat krijgen."

