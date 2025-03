Eerste openlijk homoseksuele voetballer waarschuwt anderen: 'Het is een zeer giftige plek'

Joshua Cavallo kwam in 2021 op 21-jarige leeftijd uit de kast. De Australiër was daarmee eerste openlijk homoseksuele profvoetballer. Hij heeft veel negatieve gevolgen ondervonden en zou anderen dan ook niet aanraden hetzelfde te doen.

Hij beschouwt het zelf nog steeds als "de beste zet en beslissing", zegt hij in de podcast Footballers Unfiltered van de internationale spelersvakbond Fifpro. Toch wil hij andere voetballers in hetzelfde schuitje waarschuwen voor alle nadelen.

"De voetbalwereld is een zeer giftige plek om een openlijk homoseksuele speler te zijn. Het is niet iets dat iedereen aankan en kan doorstaan", zegt de middenvelder van Adelaide United, uitkomend in de A-league, de hoogste Australische competitie.

Amerikaanse toptennisser kondigt op subtiele wijze relatie aan met zeer bekende landgenote De Verenigde Staten zijn een nieuw sportkoppel rijker: tennisser Ben Shelton en voetbalster Trinity Rodman hebben elkaar gevonden. Dat blijkt uit een verstopte foto op sociale media.

"Ik denk dat we helaas nog steeds heel ver verwijderd zijn van acceptatie", aldus Cavallo. Hij begrijpt nu ook waarom er voor hem nog nooit een voetballer uit de kast kwam. "Een coming-out brengt zoveel aandacht, druk en negativiteit met zich mee. Dat beïnvloedt ook het spel op de lange termijn."

Leven in een leugen

Cavallo staat toch nog steeds achter zijn keuze. Hij kon niet langer in een leugen leven. "Ik was het zat om verborgen te zijn, om me te moeten verstoppen voor mensen en niet mijn authentieke zelf te zijn", legt hij uit.

Johan Derksen verspreidt leugen over 'gecancelde' tafelgast: 'Dan zou je een knal voor je kanis krijgen' Johan Derksen heeft altijd een ongezouten mening aan tafel bij Vandaag Inside en vertelt de gekste anekdotes. Maar niet alles blijkt waar te zijn. Zo zou hij hebben gelogen bij de terugkeer van een 'gecancelde' tafelgast.

Doodsbedreigingen

Hij leeft met de gevolgen. "Er komen nog steeds dagelijks meerdere doodsbedreigingen op mijn pad. Het is behoorlijk triest om te zien." Cavallo is wel gelukkig in de liefde. Een jaar geleden verloofde hij zich met zijn partner.

Enkele voetballers volgden de afgelopen jaren het voorbeeld van Cavallo. Jakub Jankto, Tsjechisch international en speler van het Italiaanse Cagliari, kwam uit de kast in 2023. In Engeland maakte jeugdspeler Jake Daniels van Blackpool bekend homoseksueel te zijn.