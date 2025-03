Johan Derksen verspreidt leugen over 'gecancelde' tafelgast: 'Dan zou je een knal voor je kanis krijgen'

Johan Derksen heeft altijd een ongezouten mening aan tafel bij Vandaag Inside en vertelt de gekste anekdotes. Maar niet alles blijkt waar te zijn. Zo zou hij hebben gelogen bij de terugkeer van een 'gecancelde' tafelgast.

Angela de Jong was vorige weeek weer eens te gast in het praatprogramma, na een half jaar afwezigheid. Oud-voetballer Derksen raakte meteen in een verhitte discussie met haar over machtsmisbruik in de tv-wereld.

'Gecanceld'

Het leek meteen duidelijk waarom De Jong zo lang niet was aangeschoven in het programma. Aan tafel werd dan ook besproken of de columniste 'gecanceld' was door VI. Dat bleek niet zo te zijn, maar Derksen zou wel een opvallend telefoontje hebben gekregen.

Hij stelde dat Dennis Jansen, een collega van De Jong bij het AD, naar de redactie had gebeld met de vraag waarom Angela niet meer werd gevraagd voor de uitzending. De twee onthullen nu in een podcast dat daar niets van waar is.

Leugen

"Johan Derksen heeft gezegd dat ik speciaal gebeld had om te vragen waarom jij gecanceld was”, begint Jansen. “Je zag mijn verbaasde blik daarbij, hè?”, reageert De Jong. Jansen zat met dezelfde verbazing op de bank.

“Geloofde jij dat of niet?”, vraagt hij aan Angela. Die kon zich niet voorstellen dat het echt waar was. “Mijn vrouw, die niet zo heel veel tv kijkt vroeg: ‘Ga jij Derksen bellen om te vragen of Angela gecanceld is?'", vervolgt Jansen. "Ik zei: ‘Nou, nee, natuurlijk niet.’”

Het blijkt een leugen van de bromsnor. “Ik ga toch niet speciaal Derksen bellen om dat te vragen. Ik ben toch niet de paladijn van Angela de Jong? Nee, ik heb dat niet gedaan.” Daarna zwakt hij die bewering toch wat af. “Ik bel hem inderdaad wel eens en misschien hebben we het erover gehad, ik weet het niet, maar ik heb hem niet speciaal gebeld om hem te vragen of Angela gecanceld is. Dat is niet zo. Hou op. Zo zit ik echt niet in elkaar.”

'Knal voor je kanis'

De Jong zou ook niet blij zijn met haar collega als hij dat wel had gedaan. "Dan zou je ook echt een knal voor je kanis hebben gekregen”, zegt ze. “We weten nu allemaal: ik ben niet gecanceld, dus als ik er over anderhalf jaar weer een keer zit, kan Derksen nog steeds zeggen dat ik niet gecanceld ben”, concludeert ze. Ze is nog niet gevraagd voor een volgend optreden.