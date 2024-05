Einde seizoen voor Mats Wieffer door bovenbeenblessure: 'Geen ideale aanloop naar het EK'

Feyenoord moet het de rest van het seizoen doen zonder middenvelder Mats Wieffer. Hij is vanwege een bovenbeenblessure niet meer inzetbaar. De 24-jarige Wieffer is volgens trainer Arne Slot ook nog een vraagteken voor het EK over anderhalve maand in Duitsland.

"Als hij niet fit is tot het einde van het seizoen en in het lopende proces moeten ze gaan bepalen hoe fit hij kan zijn, dan is dat niet een heel positief signaal. Maar ik kan niet bepalen voor Mats of de bondscoach hoe in de komende weken het herstel eruit gaat zien. Een ideale aanloop naar het EK is het in ieder geval zeker niet", sprak Slot vrijdagmiddag op de persconferentie.

Wieffer raakte in aanloop naar de bekerfinale tegen NEC (1-0 winst) geblesseerd aan zijn bovenbeen. Hij werd vervangen door Ramiz Zerrouki, die naar alle waarschijnlijkheid ook de resterende drie competitieduels op die plek speelt.

We wensen je veel succes met je herstel, Mats! ♥ — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) May 3, 2024

Basiskracht Wieffer

Wieffer kwam in de zomer van 2022 over naar Feyenoord en veroverde een half jaar later een basisplaats. Sindsdien raakte hij zijn plek niet meer kwijt op het middenveld van de Rotterdammers. Wieffer werd vorig seizoen kampioen en dit jaar pakte hij de beker. Wieffer speelde in totaal 79 officiële wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij 9 keer scoorde en 11 assists gaf. Komende zomer lijkt Wieffer een van de kanshebbers op een vertrek.

Als Feyenoorder maakte Wieffer op 27 maart 2023 zijn debuut voor het Nederlands elftal, in de wedstrijd tegen Gibraltar (3-0). Daarna volgden nog acht interlands. Wieffer was vaste klant in de selecties van Ronald Koeman de laatste maanden, maar voor het EK is hij dus een vraagteken. Ook collega-middenvelder Frenkie de Jong kampt momenteel met een blessure.