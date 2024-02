'Eindelijk doorbraak in contractverlenging Jorrel Hato bij Ajax'

Er zit eindelijk schot in de zaak van de contractverlenging van Jorrel Hato bij Ajax. De geboren Rotterdammer kan snel een krabbeltje zetten onder een papiertje waarop staat dat hij in aanzien, geld én voorwaarden flinke stappen vooruit zet.

Hato en Ajax zijn volgens het Algemeen Dagblad op hoofdlijnen akkoord over een verlenging van drie jaar. Zijn oorspronkelijke contract liep tot de zomer van 2025, maar wordt nu opengebroken en verlengd tot de zomer van 2028. Hato, nog altijd pas 17 jaar oud, had een jeugdcontract bij Ajax en wordt in de nieuwe situatie volwaardig lid van de selectie.

Stroeve verlenging

Afgelopen maanden verliep de verlenging nogal stroef. Technisch directeur Sven Mislintat was al ontslagen voordat hij aan de gesprekken kon beginnen. Vervolgens nam Klaas-Jan Huntelaar zijn taken over, maar kwam die met een burn-out thuis te zitten. Kelvin de Lang, de tijdelijke vervanger van Huntelaar, heeft het nu bijna opgelost. Alleen over de details moeten Hato en Ajax het nog eens worden, voordat hij langer vastligt in Amsterdam.

Transfer

Ajax houdt Hato zo ook uit handen van de Europese topclubs. De centrale verdediger veroverde vorig jaar onder interim-coach John Heitinga op 16-jarige leeftijd een basisplaats. Dit seizoen is hij ondanks zijn jonge leeftijd de speler met de meeste minuten in de hoofdmacht. In november debuteerde hij tegen Gibraltar ook in het Nederlands elftal.

Toekomst

Zelf heeft Hato al een paar keer aangegeven voorlopig nog niet weg te hoeven bij Ajax. Zijn droom is om de vaste aanvoerder van Ajax 1 te worden. Hato werd in 2018 uit de jeugd van Sparta Rotterdam gehaald en heeft zich binnen no-time opgewerkt tot onmisbare verdediger.