Keepster Safia Middleton-Patel wijkt op een bijzondere manier af van de meeste speelsters op het EK vrouwenvoetbal. De speelster van Wales is namelijk autistisch. "Ik stel me de volgende pass een beetje voor als het perfecte Legosteentje dat ik mis in mijn set."

In de voetbalwereld lijkt autisme nog in de taboesfeer te liggen. Er zijn weinig voetballers die er openbaar vooruitkomen dat ze op een andere manier naar de wereld kijken. In een openhartig interview met de BBC vertelt de 20-jarige Middleton-Patel over haar autisme.

"Mensen denken waarschijnlijk niet aan Lego tijdens het voetballen, maar ik ben op zoek naar dat ene steentje dat klaar moet liggen. Als de beweging verandert, kun je altijd een ander kleurtje gebruiken, het kan altijd een andere pass zijn", analyseert ze een mogelijke voetbalwedstrijd.

Bekende vriendin van Oranje Leeuwin Jill Roord moest op cursus voor EK: 'Daar moeten we op hopen' Tophockeyster Pien Sanders is binnenkort te spotten op de tribunes van de Oranje Leeuwinnen op het EK voetbal in Zwitserland. De 27-jarige speelster van HC Den Bosch heeft sinds kort officieel een relatie met voetbalster Jill Roord en is nu dus een echte supporter van het Nederlands elftal.

Hyperfocus

De reservekeepster van Manchester United zat op de bank toen het debuterende land met 3-0 verloor van de Oranje Leeuwinnen. Ze vertelt hoe ze tijdens een wedstrijd 'gebruikmaakt' van haar autisme. "Als ik speel, dan ben ik hyper gefocust. Wanneer ik op het trainingsveld sta of een wedstrijd speel, hoor ik helemaal niets; het is alleen de bal en ikzelf."

Het is juist als ze níet speelt, dat haar autisme haar tegenwerkt. "Als ik op de bank zit, of in het publiek zit, of naar voetbal op tv kijk: Dan hoor ik alle fans, ik hoor al het gejuich, ik hoor al het geklap", vertelt ze eerlijk. "Als er iemand naast me zit te drinken, denk ik: 'Waarom drink je zo luid? Kun je daarmee stoppen?'"

Miljoenen fans zijn getuige van historie Vivianne Miedema en prachtig openingsduel Oranje Leeuwinnen op EK De Oranje Leeuwinnen trapten zaterdag op een ideaal tijdstip af voor het begin van hun EK in Zwitserland. De wedstrijd tegen Wales begon om 18.00 uur en dus konden veel fans in Nederland de wedstrijd vanaf de bank volgen. Dat deden ze massaal, getuige de kijkcijfers.

Dat zorgt soms voor bijzondere momenten. "Soms zit ik op de bank met mijn handen over mijn oren en dan krijg ik rare blikken van de fans, omdat ze denken: 'Ben je een kind of zo?'"

James McClean

Met het openlijk praten over haar neurodiversiteit hoopt ze anderen te inspireren. Dat het helemaal niet gek is om topsport uit te oefenen met autisme. In het mannenvoetbal deelden nog weinig spelers autisme te hebben. De 103-voudig Iers international James McClean werd kort na zijn voetbalcarrière gediagnosticeerd met autisme.

Sportnieuws.nl in Oranje

Sportnieuws.nl is net als koningin Máxima ook van de partij bij het EK van de Oranje Leeuwinnen. Bekijk en beluister hieronder de nieuwste aflevering van Sportnieuws.nl in Oranje.