De Oranje Leeuwinnen trapten zaterdag op een ideaal tijdstip af voor het begin van hun EK in Zwitserland. De wedstrijd tegen Wales begon om 18.00 uur en dus konden veel fans in Nederland de wedstrijd vanaf de bank volgen. Dat deden ze massaal, getuige de kijkcijfers.

De wedstrijd van het Nederlands elftal op het Europees kampioenschap tegen Wales is "in totaal door 2,9 miljoen" mensen bekeken. Dat meldt zondagochtend de NOS, die de wedstrijd uitzond. Via de site en app van de NOS keken bijna 180.000 mensen. Oranje won in Luzern met 3-0 van de speelsters uit Wales. Vivianne Miedema, Victoria Pelova en Esmee Brugts scoorden.

Miedema schrijft historie

Mensen die de goal van Miedema zagen, waren getuigen van een historisch moment. Haar openingsgoal tegen Wales betekende haar 100ste treffer in het shirt van Nederland. Daarmee is ze ongenaakbaar op de topscorerslijst. Bij de mannen maakten Robin van Persie en Memphis Depay (allebei 50) evenveel goals samen als Miedema alleen. Ook bijzonder: geen enkele van haar 100 goals was uit een strafschop.

Koninklijk bezoek

In het publiek op de tribunes in Luzern waren koningin Máxima en prinses Ariane aanwezig. Na de wedstrijd liet de koningin weten "echt geweldig trots" te zijn op de speelsters van Nederland. De volgende wedstrijd van het Nederlands elftal is woensdag tegen Engeland.

Nederland - Engeland

Woensdag zijn er qua affiche mogelijk nog meer kijkers voor de Oranje Leeuwinnen, dan wacht namelijk het grootste duel uit de poulefase. Het Engeland van de Nederlandse bondscoach Sarina Wiegman is dan de tegenstander. Zij werd met Nederland Europees kampioen in 2017 en herhaalde dat kunstje met Engeland. Haar begin van dit EK verliep echter desastreus met een onverwachtse 2-1 nederlaag tegen Frankrijk.

Kijkcijfers EK mannen

De NOS meldde vorige zomer dat de wedstrijden van de Nederlandse mannenploeg tijdens het EK in 2024 gemiddeld door 5,8 miljoen mensen werden bekeken. De best bekeken wedstrijd was toen de halve finale tussen Nederland en Engeland, waarnaar volgens de omroep 6,9 miljoen mensen keken.