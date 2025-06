Leonardo Bonucci maakte afgelopen weekend zijn debuut tijdens Soccer Aid, een benefietwedstrijd voor UNICEF. De Italiaan maakte zich echter niet al te populair met een snoeiharde tackle op de Engelse Steph Houghton.

Afgelopen zondag vond de Soccer Aid-wedstrijd plaats in het Engelse stadion Old Trafford van Manchester United. Voor de recentelijk gestopte Bonucci was het de eerste keer dat hij meedoet met de benefietwedstrijd. Vooraf waren de verwachtingen hoog voor de Italiaan, omdat hij een van de meest recent gestopte oud-voetballers is. Andere oud-spelers waren bijvoorbeeld Edwin van der Sar en Nemanja Vidic.

Soccer Aid is een wedstrijd waar niet alleen oud-voetballers aan mee doen. Ook influencers en sporters uit andere sporten doen mee aan het duel. De wedstrijd gaat standaard tussen een team van Engelsen tegen een team waarbij de spelers uit de rest van de wereld komen. Het Engelse team werd onder andere gecoacht door oud-voetballer Wayne Rooney en bokser Tyson Fury. Bij het andere team stonden Kasper Schmeichel en Robbie Keane (allebei oud-spelers) voor de groep.

Voormalig Oranje-international Edwin van der Sar deelt beelden van bijzondere reünie Voormalig Oranje-doelman Edwin van der Sar is op stap met een aantal legendes van Manchester United. Dat blijkt uit een video die de voormalig international en ex-algemeen directeur van Ajax op Instagram deelt, waarop te zien is hoe hij en andere legendes van de Engelse topclub uit een busje stappen.

Tackle

De verwachtingen voor Bonucci waren dus hoog en de verdediger liet al snel zien dat hij niet kwam om te verliezen. De voormalig Engelse voetbalster Houghton kwam goed door via de rechterkant en leek af te stevenen op het doel. Dat lukte echter niet, want Bonucci drukte met een snoeiharde tackle die aanval de kop in. Houghton rolde verder, maar de Italiaan kende geen genade en speelde door.

Uiteindelijk lukte het Bonucci wel om de dag goed af te sluiten, want het World XI-team wist in een zinderende wedstrijd te winnen van de Engelsen. Het werd uiteindelijk 5-4 op het iconische Old Trafford. Carlos Tevez was namens de World XI de grote man. De Argentijnse oud-speler van onder andere Manchester United, Manchester City en Juventus maakte drie goals namens het wereldteam. waardoor het 3-3 werd en rapper en zanger Big Zuu zorgde voor de winnende treffer.