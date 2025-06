Voormalig Oranje-international Edwin van der Sar deelt beelden van bijzondere reünie

Voormalig Oranje-doelman Edwin van der Sar is op stap met een aantal legendes van Manchester United. Dat blijkt uit een video die de voormalig international en ex-algemeen directeur van Ajax op Instagram deelt, waarop te zien is hoe hij en andere legendes van de Engelse topclub uit een busje stappen.

Op de video is te zien dat Van der Sar uit een busje stapt samen met voormalig ploeggenoten bij Manchester United Dimitar Berbatov, Nemanja Vidić, Rio Ferdinand en Park Ji-sung met wie hij in 2008 de Champions League won door Chelsea te verslaan in de strafschoppenserie. De oud-keeper stopte de beslissende strafschop van Nicolas Anelka.

Hilarische beelden

De voormalig doelman ging onlangs nog het hele internet over tijdens zijn aanwezigheid bij Ultimate Champions Legends Tournament. Daar ontmoette hij Amerikaanse streamer IShowSpeed, die ook was uitgenodigd door de organisatie. Hun ontmoeting leverde hilarische beelden op.

'Dat weet ik'

De Amerikaan liep door de catacomben en keek zijn ogen uit: "er zijn zoveel voetballegendes hier," zei hij terwijl hij Van der Sar de hand schudde, maar niet direct herkende. Totdat het kwartje viel en hij zich enthousiast omdraaide. "Van der Sar! Oh my god, wat goed je te ontmoeten. Jij bent de beste doelman", riep hij uit met een glimlach. "Dat weet ik", antwoordde de Nederlander nuchter. De video ging rond op sociale media en werd duizenden keren bekeken.

Hersenbloeding

In juli 2023 kwam het nieuws naar buiten dat de 54-jarige oud-doelman was getroffen door een hersenbloeding tijdens een vakantie in Kroatië, waarna hij meerdere dagen op de intensive care doorbracht. Het eerste half jaar dat daarna zou volgen, was pittig en stond in het teken van veel onderzoeken, hersteltrainingen en weer fit worden. Inmiddels is hij hersteld.

De hersenbloeding kwam zo'n twee maandan nadat Van der Sar was gestopt als algemeen directeur bij Ajax, na elf jaar. Zijn vertrek kwam niet zomaar. De directeur lag al een poosje onder vuur bij - voornamelijk - supporters van de Amsterdamse club vanwege een zwaar en teleurstellend seizoen.

Terugkeer in de voetbalwereld

Nu de oud-keeper van Ajax, Manchester United en het Nederlands elftal weer hersteld is, begint het toch bij hem te kriebelen om weer aan de slag te gaan in de voetbalwereld. Dat vertelde hij enkele maanden geleden in de ochtendshow van Coen en Sander bij radiozender JOE. "Maar ik moet voor mezelf denken: wil je weer een 40-, 50-, 60-urige werkweek, of kies je voor wat projectjes? Langzamerhand denk ik toch dat het voetbal weer een beetje aantrekt," aldus Van der Sar.