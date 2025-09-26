Donny van de Beek zorgde dinsdagavond voor grote zorgen bij Girona. Hij ging schreeuwend van de pijn naar de grond in het duel met Athletic Club. Inmiddels is de schade bekend.

De middenvelder van Girona greep in de uitwedstrijd tegen Athletic Club na een halfuur spelen naar linkerhak. Hij had veel pijn en er wordt gevreesd voor een ernstige blessure. Van de Beek liep de blessure op toen hij met de bal dribbelde, zonder in duel te zijn met een tegenstander.

Woensdag werd Van de Beek onderzocht, donderdagavond werd hij geopereerd in Amsterdam aan een afgescheurde achillespees. Dat meldde zijn club Girona op X. Van de Beek staat daardoor minstens zes maanden aan de kant. De middenvelder keerde net terug van een hielblessure, die hem drie maanden aan de kant hield.

Reactie Van de Beek

"Ik ben heel verdrietig en teleurgesteld met deze tegenslag", schrijft Van de Beek op Instagram. "Ik had zo hard gewerkt om terug te komen." De negentienvoudig international was pas net hersteld van een hielblessure, die hem ruim drie maanden aan de kant hield.

"Bedankt voor alle lieve berichten en steun. Ik waardeer het enorm", vervolgt hij. "Ik zal vechten om sterker terug te komen."

Carrière

De 28-jarige doorliep de jeugd bij Ajax en maakte daar in 2015 zijn debuut in het eerste team. In 2020 vertrok hij uit Amsterdam en tekende hij bij Manchester United, maar daar kwam hij nooit uit de verf. Sinds 2024 speelt hij bij Girona. Hij kwam 27 wedstrijden in actie in La Liga en scoorde twee keer.

