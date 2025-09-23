Voetballer Donny van de Beek heeft iedereen dinsdagacond flink laten schrikken tijdens het duel van Girona met Athletic Club. Hij ging na een halfuur spelen schreeuwend van de pijn naar de grond.

De middenvelder van Girona greep in de uitwedstrijd tegen Athletic Club na een halfuur spelen naar zijn linkerhamstring. Hij had veel pijn en er wordt gevreesd voor een ernstige blessure. Van de Beek liep de blessure op toen hij met de bal dribbelde, zonder in duel te zijn met een tegenstander.

Ruben van Bommel

Het moment leek in dat opzicht op de blessure die Ruben van Bommel (PSV) zondag opliep tegen Ajax, toen hij zich kort voor rust verstapte en een zware knieblessure opliep. Hij zal de rest van het seizoen niet meer in actie komen.

"Op het moment dat het gebeurde, voelde ik eigenlijk meteen al dat het mis was", aldus Van Bommel in een door PSV verspreid persbericht. "Dit is een harde klap. Ik was enorm gemotiveerd om er een onvergetelijk seizoen van te maken met PSV. Maar de knop gaat snel om. Ik ga er alles aan doen om op de best mogelijke manier terug te keren op het veld en in de tussentijd blijf ik het team op de achtergrond supporten."

Negentienvoudig international Van de Beek was pas net hersteld van een hielblessure, die hem ruim drie maanden aan de kant hield.

Girona

De 28-jarige doorliep de jeugd bij Ajax en maakte daar in 2015 zijn debuut in het eerste team. In 2020 vertrok hij uit Amsterdam en tekende hij bij Manchester United, maar daar kwam hij nooit uit de verf. Sinds 2024 speelt hij bij Girona. Hij kwam 27 wedstrijden in actie in La Liga en scoorde twee keer.

